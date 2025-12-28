東京多摩動物公園狼脫逃！全園封鎖遊客避難

日本東京日野市「多摩動物公園」飼養員(28日)今天早上通報，有狼脫逃，並且在園區徘徊。

日本東京日野市「多摩動物公園」28日有1隻歐洲狼脫逃。（圖／翻攝X @TamaZooPark）

日本東京多摩動物公園驚傳歐洲灰狼脫逃事件，園方立即啟動緊急應變措施。今天（28日）上午10點左右，飼育員發現園內2隻灰狼中的1隻成功突破圍欄限制，在園區內自由走動。動物園隨即宣布暫停開放，並要求所有遊客前往建築內或其他安全區域避難，同時派出人員進行全面搜尋與圍捕作業。截至目前為止，尚未傳出任何人員受傷的消息。

多摩動物公園的工作人員迅速展開行動，園內可見工作人員手持捕捉網在園區內奔跑搜尋，試圖找出脫逃的歐洲灰狼。他們分頭行動，有人用手指向前方，指引其他人員前進的方向。這場突發事件引起了日本媒體的高度關注，NHK記者柳川侑一郎搭乘直升機在空中進行即時連線報導，從高空俯瞰整個搜尋過程，畫面清晰捕捉到動物園人員在園區內四處奔走尋找脫逃野獸的緊張場景。

雖然目前沒有傳出任何人因此受傷的消息，但由於脫逃的狼仍在園內徘徊，情況仍然十分危急。多摩動物公園已經採取一系列安全措施，包括暫停開放入園參觀，並緊急疏散園內遊客至安全區域。園方要求所有遊客待在建築物內或指定的安全區域，以確保民眾安全，同時讓專業人員能夠順利進行圍捕作業。

NHK主播也在報導中強調，雖然目前沒有人員傷亡報告，但由於歐洲灰狼具有一定危險性，動物園方面正全力以赴進行捕捉工作。動物園管理層表示，他們將持續關注情況發展，並在第一時間向公眾通報最新進展。專家建議，若有民眾在附近區域發現可疑動物蹤跡，應立即通報相關單位，切勿自行接近或處理。

