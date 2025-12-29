東京多摩動物園狼脫逃！遊客急避難 歷5小時捕獲

日本東京日野市「多摩動物公園」28日有1隻歐亞狼（大陸狼）脫逃。（圖／翻攝X @TamaZooPark）

日本東京多摩動物公園，驚傳狼群脫逃事件，兩隻母狼從圍欄逃脫，還被目擊出現在遊客行走的通道上。動物園緊急將遊客疏散到安全地區避難，當局出動展開圍捕，歷經大約五小時，才將兩隻狼安全捕獲。

日本東京日野市「多摩動物公園」28日有1隻歐亞狼（大陸狼）脫逃。（圖／翻攝X @TamaZooPark）

日本東京多摩動物公園發生驚人的狼群脫逃事件，兩隻2歲的大陸狼母狼成功從圍欄逃出，並被目擊在遊客通道上行走，引發緊急狀況。動物園立即採取行動，將約1800名遊客疏散至安全區域避難，同時動員園方人員、獸醫和警方展開大規模搜捕行動。經過約五小時的努力，兩隻具有銳利牙齒、體長可達1至1.6公尺的狼終於被安全捕獲，但園方仍決定暫時休園，並承諾在加強安全措施後才會重新開放。

這起事件發生在多摩動物園28日開園後，約9點30分，當時有飼育員和遊客目擊一隻狼出現在遊客經常通行的通道上。園方發現狼從圍欄逃脫後，立即組織人員帶著麻醉槍和捕捉網展開搜尋行動。園區內甚至可以看到人員在山區搜索，戴著白色安全帽的工作人員手持巨大的捕捉網，全力尋找脫逃的動物。

為了協助搜尋，當局還出動了直升機從空中進行監視，增加搜索的覆蓋範圍。經過數小時的努力，在下午2點20分左右，園方終於傳出好消息，宣布脫逃的動物已被安全捕獲。這兩隻逃脫的大陸狼是分布於歐洲與俄羅斯一帶的品種，是多摩動物公園飼養的超過260種動物中的一部分。

在事發當時，園區內約有1800名遊客，園方立即要求所有人前往安全區域避難。一位遊客表示，一開始還以為是玩笑，直到看見直升機出動後才意識到情況嚴重，趕緊避難。另一位遊客則提到，家中孩子一聽到是狼就非常害怕，只想趕快回家。

也有一位來接女兒的父親遇到這突發狀況，當被問及是否可怕時，他的女兒回答說並不可怕，反而想多待一會兒。然而，在與父親分開後重聚時，這位小女孩卻因害怕而嚎啕大哭。雖然狼已被成功捕獲，但動物園為了安全考量，仍決定暫時休園並開始疏散遊客。園方表示，將徹底檢討狼隻脫逃的原因，並在加強安全措施後才會重新對外開放，確保類似事件不再發生。

