東京多摩動物園狼「越獄」4小時被抓獲 園方曬照報平安

日本東京日野市的都立多摩動物公園，昨日上午驚傳一隻歐洲灰狼「スイ」翻越圍欄「越獄」，所幸很快尋回，人員與狼隻都無礙。（翻攝自X@TamaZooPark）

日本東京日野市的都立多摩動物公園，昨日上午驚傳一隻歐洲灰狼「スイ」翻越圍欄「越獄」，引發日本社會高度關注，所幸下午就被園方迅速尋獲，也未造成任何人員傷亡。

據《NHK》報導，東京日野市的「多摩動物公園」昨（28日）上午接獲飼育員通報，聲稱有1頭2歲的雌性狼「スイ」從園內逃脫，所幸在約4小時後，於14時15分左右成功被捕獲。園方稱「對於此次事件造成大家的困擾與不安，我們深感抱歉。今後將更加致力於加強安全對策，避免類似情況再次發生。」

園方先使用捕捉網等工具進行圍捕，之後在距離原飼養區約400公尺、靠近園區正門的樹林中，由獸醫以麻醉槍將其麻醉後捕獲。事發當時，園內約有1,800名遊客，園方迅速引導遊客進入建築物內避難，並未有人因此受傷。根據園方官網，因年末初假期，動物園將於12月29日至明年1月1日休園。

多摩動物公園今（29日）於官方社群平台X（前推特）表示，「昨日因歐洲灰狼逃脫，導致動物園暫時關閉，給大家帶了許多不便，我們深表歉意。逃脫的狼『スイ』今日在狼舍情況良好，逃脫1天後並沒有受傷，也有正常進食。」

