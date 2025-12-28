東京多摩動物園驚傳「狼脫逃」緊急關閉！遊客嚇壞 4小時後抓到了

日本東京都日野市多摩動物公園於1958年開園，占地超過50公頃。（圖／翻攝自Google Map）

日本東京都日野市的多摩動物公園今天（28日）上午發生動物脫逃事件。一隻園內飼養的歐洲灰狼意外逃出飼育區，在園區內活動。園方於上午10時25分左右接獲通報後，立即啟動應變措施，緊急臨時閉園，並引導已入園的遊客前往室內設施或正門附近的臨時避難場所避難，約4小時後成功捕獲狼隻，未釀成傷亡。

《朝日新聞》報導，園方表示，當天上午9時30分開園後不久，飼育員就在圍欄外發現該狼隻蹤跡，為確保遊客安全，決定暫停開放。約4小時後，該隻歐洲灰狼於下午2時20分左右，在正門附近的樹林中被順利捕獲，整起事件未造成人員傷亡。

廣告 廣告

日本狼協會指出，歐洲灰狼屬於灰狼的一種，主要分布於歐亞大陸，體長約130至160公分，是犬科中體型較大的物種，但性格相對膽小，對人類的攻擊風險較低。園方也說明，之所以決定閉園，是考量狼隻可能因驚慌而出現難以預測的行為，必須以安全為優先。

報導指出，事件發生當天正值今年最後一個開園日，不少遊客對突如其來的狀況感到震驚。部分遊客依指示在園內等候，直到狼隻捕獲的消息公布後，現場響起掌聲，氣氛才逐漸緩和。

據了解，多摩動物公園於1958年開園，占地超過50公頃，分為亞洲、非洲、澳洲與昆蟲園四大區域，飼養約260種動物，並以盡量貼近自然的展示方式聞名。園方表示，未來將檢討管理流程，防止類似事件再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別 掀日本捐款潮

深夜7.0強震！ 地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」召開記者會

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人