東京大阪輸了？她曝日本1城市最人性化 內行加碼：賞櫻直接包場

近年來國人瘋出國旅遊，日本、韓國等東北亞國家由於離台灣較近，是不少人的首選。然而到日本旅遊，通常會想到東京、大阪等大城市，交通既方便，可參觀的景區也較多。然而近日有名女網友分享，位於東北的仙台地區才是該國最人性化的城市，並舉出多個例子。文章曝光，內行網友紛紛留言回應「賞櫻直接包場」、「下次就選仙台了！順便聖地巡禮」。

原PO在Threads發文提到，仙台已榮登自己心目中全日本最人性化的城市，機場走到地鐵只要3分鐘，且只有一個月台，絕對不會走錯。另外搭車到市區也只要半小時，仙台車站出來天橋連通十幾棟百貨，逛一整天都不用下到路面，如果想去近郊泡溫泉，在車站就有每間溫泉旅館的免費接駁車，自己最近旅行一次都沒有迷路過。

對此，網友紛紛留言「推薦大家櫻花季的時候去仙台，沒什麼台灣人會選擇去仙台賞櫻直接包場，重點四月仙台機票住宿超便宜沒人搭」、「超級適合帶長輩去，真的走一整天腳都不會痠」、「非常舒服的城市」、「喜歡仙台+1，生活機能好、食物好吃、自然景色多樣」、「仙台很讚，算是東北地區中繼點，有自然美景，也有多到選不完的牛舌專賣店」。

此外，也有人推薦其他城市，「我反而喜歡盛岡這種新幹線大站又鄉下的地方」、「沒記錯的話名古屋機場也類似，名古屋一點都不無聊，很好玩的城市」。據了解，仙台城市奠基於日本戰國仙台藩主伊達政宗，是日本東北地方最大都市，也是經濟、文化、學術中心。

