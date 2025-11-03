東京奇景！女抱維尼熊躺「投幣置物櫃」呼呼大睡 網嚇傻「誤認膠囊旅館？」

女子竟睡在東京新宿一處投幣式置物櫃，警方立刻叫醒女子要求離開。翻攝X



民眾愛去日本旅遊，不過住宿費可千萬別省過頭！就在日本東京熱鬧的新宿街頭，竟發現一個奇特且離譜的景象。一名疑似遊客的女子，竟被人發現躺在投幣式置物櫃內熟睡，日本警方也到場關切，女子被叫醒後還不忘抱著手上的小熊維尼玩偶，這一幕被路人拍下後，在日本社群掀起熱議。網友也笑說：「她不會誤認這就是膠囊旅館吧？」

一名日本網友近日在社群平台「X」貼出影片並寫道：「把投幣置物櫃當成旅館用的觀光客。真是太強了。」

影片中可以看見，地點是在東京新宿歌舞伎町壽喜燒連鎖店「MOMO PARADISE」下方，一樓有一處投幣置物櫃，只見三、四名日本警視廳人員正試圖叫醒躺在置物櫃中的女子。

警方人員將女子叫醒後，女子還睡眼惺忪地抱著心愛的小熊維尼玩偶，警方還體貼地幫她把拖鞋擺整齊，方便穿上。不過，旁邊另外一名男子正試圖取出櫃內物品，影片也拍攝當時周圍，許多人也直接倒臥地上呼呼大睡，宛如街頭臨時宿舍，種種景象驚呆路過民眾，也讓拍攝者忍不住直呼：「這真的有點嚇人。」

引發日本網友熱議：「真的只是觀光客嗎？會不會是離家出走的日本人？」、「想用投幣式置物櫃時，若發現有人在裡面，真的會很嚇人」、「這麼狹窄竟然睡得著 」、「她是不是誤以為這是膠囊旅館？」

另外該影片也被不少台灣網友轉貼，也引起討論：「未看先猜中國人」、「亂說，中國人能抱著小熊維尼嗎？」、「還以為藏屍體」、「被鎖上就不用出來了」、「拿個紙箱睡公園都比置物櫃空間大」、「以為抱住維尼便可為所欲為」。

