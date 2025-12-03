東京威力涉台積電洩密案 遭檢起訴求處1.2億元

檢方在8月底起訴任職東京威力科創的陳力銘及任職台積電的吳秉駿、戈一平等3人，認定3人竊取台積電國家核心關鍵技術營業祕密，涉《國家安全法》等罪嫌，各求刑14年、9年、7年，目前3人仍在押。

檢察官在訊問陳力銘與東京威力科創相關員工比對事證後，認定東京威力公司依法對陳力銘負有監督責任，但欠缺踐行具體防範管理措施的事證，因此認定東京威力公司未盡力防止，應負起法人刑事責任。

