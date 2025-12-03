即時中心／林韋慈報導

日前，東京威力科創股份有限公司（TEL）工程師陳力銘，以及台積電工程師吳秉駿、戈一平因涉嫌洩漏2奈米關鍵技術震驚全台。三人遭起訴後，高檢署昨（2）日認定東京威力科創涉及《國家安全法》等四項罪嫌，遂追加起訴，並建請判處1.2億元罰金。今（3）日，東京威力科創母公司也發表聲明回應。





台灣檢方指出，於今年8月底起訴任職東京威力科創的陳力銘，以及任職台積電的吳秉駿、戈一平，認定三人竊取台積電國家核心技術及營業秘密，涉《國家安全法》等罪嫌，各求刑14年、9年、7年。目前三人仍在押。



檢察官經訊問陳力銘並比對東京威力科創相關員工事證後，認定公司依法對陳力銘負有監督責任，但欠缺具體防範管理措施的證據，因此認定東京威力科創未盡防範義務，應負法人刑事責任。



對此，東京威力科創（TEL）今（3）日也發布聲明回應，指母公司Tokyo Electron並未被起訴，本次事件涉及的僅為臺灣子公司東京威力科創，也表示對事件深感遺憾，並以嚴肅態度看待，對造成的重大不安，向所有利益相關者致上歉意。

聲明中也強調，起訴書未指出Tokyo Electron及臺灣子公司有組織性指示前員工取得資訊或導致機密外流；公司調查亦未發現此類情事，事件對公司營運無實質影響。此外，公司將進一步強化包含臺灣子公司及整個集團的法遵體系與稽核機制，以防止類似事件再次發生。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清

