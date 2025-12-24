東京威力科創宣布 台灣分公司高層將異動
[NOWnews今日新聞] 日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL）今（24）日宣布組織調整與人事異動，台灣子公司現任董事長伊東晃將轉任執行顧問，由長久保達也接任，總裁張天豪則調日本總部，擔任前端工程本部長，改由TEL歐洲全球銷售本部本部長仲間誠二接任。
有消息傳出，TEL此次的台灣人事變動似乎是為了先前所牽涉的台積電洩密案，台灣高檢署認定東京威力科創涉犯國家安全法等四罪嫌，建請罰金刑新台幣1.2億元，人事變動是東京威力科創欲積極維護與台灣客戶之間的關係，並為接下來的計畫合作所做出的進一步舉動。異動將於2026年2月1日生效。
據TEL公告，伊東晃將調任執行顧問，張天豪將調任前段工程事業本部本部長。長久保達也接任東京威力科創董事長，仲間誠二擔任東京威力科創總裁，TEL台灣營運支援處副總經理柯昱成擔任東京威力科創副總裁。
TEL台灣說明，本次人事變動是作為中長期經營策略的一部分所進行的調整。目的在進一步強化TEL台灣的經營體制與組織，提升客戶服務的品質與深度，同時並深化本地員工的工作動力與企業向心力。
除了人事異動之外，TEL還宣布自2026年1月1日起，將進行組織調整，正式設立「次世代接合設備專案」與「次世代產品開發專案」，意味著該公司持續專注在半導體先進製程相關技術布局，加速新世代設備與產品研發進度。
而先前台積電的2奈米洩密事件，台積電在每年底公布的最佳供應商名單中，也可以發現TEL已經從今年名單上消失，顯見該公司正在努力挽回台積電的信任。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台積電遭竊密追加起訴東京威力 3內鬼合議庭審理、延押禁見2個月
快訊／沒看好洩密台積電工程師！東京威力遭追加起訴罰1.2億元
台東卑南發生規模6.1大地震！台積電：南科園區及新建工程無影響
其他人也在看
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 91
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 62
PCB狂潮來襲！這檔漲停後再飆逾5% 「這鑽針廠」強拔2根續揚炸量7.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）及太陽能族群上漲推升下，台股今（23）日大盤走揚，截至13點15分，加權指數落在28273.10點，漲幅044...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
放假前法人先走一波 台積電小漲穩台股軍心/金龍海嘯撂不倒房價 股市成最強靠山/PCB股王台光電帶隊 台燿金像電衝出新天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕節前交投轉趨清淡，但在經濟數據優於預期與AI權值股回神帶動下，四大指數同步收高。美國第三季GDP年化成長率上修至4.3%，顯示消費動能仍具韌性，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊調整對聯準會降息時點的預期；道瓊工業指數上漲79.73點，那斯達克指數上漲0.57%、標普500指數上漲0.46%創歷史收盤新高，費城半導體指數上漲0.55%。 科技股方面，AI概念自先前修正中回穩，資金重新回流；其中輝達大漲3.01%，受惠AI晶片需求續強與H200可望提前出貨中國消息激勵；亞馬遜上漲1.62%、Alphabet同步走高1.48%，反映雲端與AI應用投資動能仍在；博通勁揚2.30%，市場看好其在AI高速運算與資料中心連接晶片的成長潛力。晶圓代工龍頭台積電ADR亦上漲1.25%，在AI客戶需求支撐下，持續扮演穩定台股多頭的重要指標。 亞股方面漲跌互見，日股與韓股小幅走跌；港股與陸股則是小漲，區域市場整體偏向觀望。 台股今（24）日承接美股漲勢，加權指數開高後震盪收斂，終場上漲61.51點、收28,371.98點，成交金額4,299.94億元；權王台積電(2330)小漲5元、收1,495元，權值股表現相對溫和。盤面資金轉向題材股，記憶體族群成為多頭主軸，晶豪科(3006)、威剛(3260)、群聯(8299)強勢亮燈，南亞科(2408)、十銓(4967)同步走揚；PCB族群延續熱度，金像電(2368)、台燿(6274)、台光電(2383)續創新高。整體而言，在外資節前偏保守、內資作帳支撐下，台股維持高檔震盪格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 2
記憶體全面噴發！「這2檔」雙雙爆量漲停 華邦電、南亞科、十銓大漲逾5%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導今（24）日記憶體漲勢驚人，威剛（3260）、群聯（8299）同步亮燈，成交量分別有3.5萬張及1.3萬張，而華邦電（2344）、南亞...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
高股息慘淪提款機！國家隊狠心出場7檔達4.8億 00919、00878、0056都難逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（22日）終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市賣超ETF方...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
傳三星、SK海力士 毛利率將超車台積
隨著AI運算需求重心由「訓練」走向「推論」，半導體產業的獲利結構正出現明顯變化。韓國經濟日報全球版引述消息報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第四季毛利率將雙雙超越台積電，將是暌違7年後記憶體獲利能力再度凌駕晶圓代工業。工商時報 ・ 1 天前 ・ 6
獨家／股后威聯通上櫃爆資安事件！駭客稱竊密1.7TB 存取權限賤賣400美元
民視新聞／蘇恩民報導全球 NAS（網路附接儲存）大廠、興櫃股后威聯通（7805） 今以 558 元承銷價風光掛牌上櫃，股價衝高以730元大漲3成開出，投資人秒賺17.2萬元，不料驚傳資安風暴，駭客 KaruHunters 在暗網宣告竊取1.7TB 儲存資料，同時取得威聯通核心雲端服務 myQNAPcloud 的資料，並以 400 美元賤價向不特定人兜售，不僅可能引發全球客戶恐慌，也讓上櫃蜜月行情蒙上陰影。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 6
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠
記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8自由時報 ・ 10 小時前 ・ 2
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 2
57萬人注意！00940「再配0.045元」年化約5.8% 最後上車日曝光
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導擁有約57.49萬名受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940），（22）日公告最新配息，每股再配0.045元，每張可領45元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
跟進黃仁勳！全台最大高頻交易商威旭3.2億買北士科商辦寫新高
跟進黃仁勳！輝達（NVIDIA）總部確定進駐北士科，為周邊不動產市場掀起一波熱潮。全台最大高頻交易商威旭資訊也看好進駐，斥資3.2億元買下「遠雄商舟」16樓2戶商辦，並以每坪78.7萬元，改寫當地當辦新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
關廠是危機？群創洪進揚喻面板像「白飯」 親揭轉型盤算
面板大廠群創（3481）近年持續調整產能結構，董事長洪進揚今（23）日表示，產能整併是希望讓既有產線維持在高稼動率的健康狀態；他也形容，面板就像「白飯」，是企業營運不可或缺的基礎，但公司發展重點在於如何在既有基礎上，創造更多附加價值，來持續推動轉型布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 5
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 9 小時前 ・ 5
中華郵政轉虧為盈全年大賺百億 ！王國材：4.4個月年終沒問題
中華郵政董事長王國材24日表示，今年4月受到美國總統川普實施對等關稅政策，導致新台幣匯率大幅升值，中華郵政在6月面臨史上最大的巨額虧損，虧損達239億元。不過，經資金運用團隊彈性操作、郵儲壽本業貢獻，再加上受惠下半年台股上揚及台幣匯率回貶，全年已成功轉虧為盈，估今年稅後淨利超過100億。王國材指出，今年可稱是雲霄飛車的一年，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 5
法人升評喊持有！陽明噴5%領頭航運股衝鋒...貨櫃三雄同步開花 這檔「法說會在即」4連漲恐斷
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以紅盤28,383.61點開出，最高來到28,486.38點，截至上午10點20分，仍保持走高趨勢。觀察盤中航運族...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多
集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2