東京威力科創宣布 台灣分公司高層將異動

[NOWnews今日新聞] 日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL）今（24）日宣布組織調整與人事異動，台灣子公司現任董事長伊東晃將轉任執行顧問，由長久保達也接任，總裁張天豪則調日本總部，擔任前端工程本部長，改由TEL歐洲全球銷售本部本部長仲間誠二接任。

有消息傳出，TEL此次的台灣人事變動似乎是為了先前所牽涉的台積電洩密案，台灣高檢署認定東京威力科創涉犯國家安全法等四罪嫌，建請罰金刑新台幣1.2億元，人事變動是東京威力科創欲積極維護與台灣客戶之間的關係，並為接下來的計畫合作所做出的進一步舉動。異動將於2026年2月1日生效。

據TEL公告，伊東晃將調任執行顧問，張天豪將調任前段工程事業本部本部長。長久保達也接任東京威力科創董事長，仲間誠二擔任東京威力科創總裁，TEL台灣營運支援處副總經理柯昱成擔任東京威力科創副總裁。

TEL台灣說明，本次人事變動是作為中長期經營策略的一部分所進行的調整。目的在進一步強化TEL台灣的經營體制與組織，提升客戶服務的品質與深度，同時並深化本地員工的工作動力與企業向心力。

除了人事異動之外，TEL還宣布自2026年1月1日起，將進行組織調整，正式設立「次世代接合設備專案」與「次世代產品開發專案」，意味著該公司持續專注在半導體先進製程相關技術布局，加速新世代設備與產品研發進度。

而先前台積電的2奈米洩密事件，台積電在每年底公布的最佳供應商名單中，也可以發現TEL已經從今年名單上消失，顯見該公司正在努力挽回台積電的信任。

