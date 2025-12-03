東京威力科創涉國安法遭起訴 TEL致歉將強化法遵稽核

（中央社記者張建中新竹3日電）東京威力科創前工程師陳力銘等涉嫌竊取台積電2奈米國家核心關鍵技術營業秘密，高檢署認定東京威力科創涉犯國家安全法等4罪嫌，建請罰金刑1.2億元。東京威力科創母公司TEL聲明表示，向所有利益相關者致上深切歉意，將強化全集團法遵體系及稽核機制，以防止類似事件再次發生。

台灣高等檢察署智慧財產檢察分署2日發布新聞指出，東京威力科創涉有營業秘密法第13條之4、國家安全法第8條第7項等法人刑責共計4罪，2日偵查終結，向法院追加起訴，分別求處罰金新台幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行刑1億2000萬元。

廣告 廣告

高檢署表示，東京威力科創依法對被告陳力銘負有監督責任，但東京威力科創除內部規範訂有一般性、警告性之規定外，欠缺踐行具體防範管理措施的事證。檢方認定，東京威力科創未盡力為防止行為，應負法律規定的法人刑事責任。這是首件法人違反國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密案件。

TEL今天發布聲明表示，台灣子公司東京威力科創1名前員工（該員已被逮捕並起訴）涉嫌洩露客戶機密資訊，台灣檢察機關對此案已進行調查，並於12月2日宣布以違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，起訴東京威力科創。TEL並未被起訴。

TEL強調，把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反相關準則的行為。對於這次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待，針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意。

TEL指出，起訴書中未指出TEL及東京威力科創指示該前員工不當取得資訊之組織性介入以及相關機密資訊外流。經調查，亦無發現組織性介入及機密資訊外流情事。此外，這事件對營運並無影響。

TEL表示，一直將包含保護顧客等利害關係人敏感資訊在內的信息安全視為經營中最重要的事項之一，並以業界最高的安全標準為基礎，建立由內外專家24小時/365天常態監控的嚴密資訊安全體系，全力防範及偵測資訊外洩。為防止類似事件再次發生，將進一步強化包含台灣子公司東京威力科創與全集團整體的法遵體系及稽核機制。

TEL指出，未來全體員工亦將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人的期待。（編輯：潘羿菁）1141203