東京威力科創遭訴 智財法院分案審理

台積電內鬼案追加起訴日商東京威力科創，智財法院3日表示，將由先前承審陳等3人的同一合議庭審理。圖為東京威力科創參展攤位。（本報資料照片）

台灣高檢署智財分署針對台積電前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密案，追加起訴東京威力科創，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。智財法院3日表示，下午收案後已即時分案，將由先前承審陳等3人的同一合議庭審理。

智財分署調查後，認為東京威力科創依法對陳力銘負有監督責任，但東京威力科創除內部規範訂有一般性、警告性規定外，欠缺踐行具體防範管理措施的事證，認定該公司未盡力為防止行為，應負相關法律規定的法人刑事責任，向法院追加起訴。

智財法院指出，高檢署智慧財產分署追加起訴被告東京威力科創股份有限公司、代表人伊東晃，經法院下午收案後即時分案，案號為114年度刑國營訴字第2號。將由承審陳等3名工程師的同一合議庭審理，成員為審判長張銘晃、陪席法官馮浩庭、受命法官彭凱璐。

台積電近期深陷機密外洩風波，除了陳等3人竊取2奈米先進製程機密外，前資深副總經理羅唯仁也傳出竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，智財分署11月26日指揮調查局搜索羅唯仁位於新竹縣、台北市的住居所，查扣電腦及隨身碟等證物，並聲請扣押台積電股票與不動產等財產。