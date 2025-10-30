東京室內遊樂場東京Joypolis遊玩攻略！台場一日遊這樣安排最完美

來東京旅遊，當然少不了安排符合不同季節的行程。不過，有幾個月份剛好碰上台灣的暑假，也正值日本的雨季，在外逛街的興致真的會完全被澆熄…💦



因此，小編要特別推薦一個無論晴天雨天都能玩得盡興的東京室內遊樂場——東京Joypolis！不管是和朋友、情侶出遊，還是家庭旅遊，你都能在這裡度過充實又刺激的一天。



東京Joypolis遊玩攻略

如果你想在時間有限的東京旅行中玩得盡興，那麼非常推薦來台場！這裡不僅能一次滿足購物、娛樂與美食等多重體驗，重點景點之間也十分集中，搭乘電車移動僅需十幾分鐘，甚至步行就能輕鬆抵達，宛如一座「娛樂小島」。



廣告 廣告

隱藏在DECKS東京海灘內的大型室內遊樂場「東京Joypolis」，即使外頭風雨交加，也完全不用擔心設施停運的問題。這裡從驚險刺激的雲霄飛車，到適合小朋友放電的互動體驗設施一應俱全，各個年齡層都能玩得開心又盡興。

場館共有三層，占地廣闊。票券有僅含入場資格的入場券（不含設施體驗）與通票（可無限搭乘主要設施，部分小型遊戲需另行付費）。建議購買通用券會更划算，因為每項設施平均700日圓以上，玩超過七次就能回本，CP值超高！





票價：

官方網站｜設施等待時間｜kkday線上購票



小編依照刺激程度，幫大家整理出了一份不需懂日語也能遊玩的「心跳等級 ❤️（滿分五顆心）」設施推薦，從會讓人尖叫連連的刺激系，到小弱心也能輕鬆體驗的設施通通都有。門票GET，讓我們出發大玩特玩吧！



驚聲尖叫系



▎1. 炫影飛旋（ハーフパイプ トーキョー）

想一開館就讓腦子醒醒，從這個設施開始準沒錯！位於一樓的「炫影飛旋」是東京Joypolis最受歡迎的No.1熱門設施，常常一開門就出現排隊人潮。



這是一款需要兩人協力合作的對戰型遊樂設施，玩家需要運用身體重心配合時機，藉由旋轉動作來爭奪高分。當裝置盪到最低點時，玩家踩下任一側腳邊的踏板，就會觸發旋轉效果。整個過程考驗著雙方的默契與節奏感，最多一次可以連續完成3回旋轉。



雖然看起來只是來回擺盪，但實際上不僅是身體，就連腦袋也彷彿經歷了一場充滿多變彎道的雲霄飛車衝擊。喜歡刺激遊樂設施的你，玩完後一定會忍不住想再挑戰一次！

📍1F

心跳等級：❤️❤️❤️❤️❤️

遊玩限制：130cm以上



▎2. 擊音雲霄飛車（撃音 ライブ コースター）

※ 本設施在一般情況下禁止在搭乘時拍照與攝影，此照片為經特別許可後拍攝。

接著，就到一旁的雲霄飛車展開下一場「腦袋激盪」吧！這是一座結合音樂元素的雲霄飛車，玩家需根據畫面的節奏按下扶手前對應的按鈕，看似只是普通的軌道穿梭，最後卻會來個出其不意的大翻滾，殺你個措手不及！



在高速衝刺的過程中，你會同時感受到音樂節奏與旋轉帶來的雙重震撼。進入尾聲之際，設施會以極高速穿越一樓遊戲大廳，以一記完美的360°大翻轉為這場刺激體驗劃下句點。

📍1F

心跳等級：❤️❤️❤️❤️

遊玩限制：130cm以上



▎3. G風暴（ストーム ジー）

※ 本設施在一般情況下禁止架設腳架拍照與攝影，此照片為經特別許可後拍攝。

刺激的還沒玩夠嗎？二樓還有更多讓人腎上腺素飆升的設施等著你！其中這款結合速度與旋轉的「G風暴」，你將乘坐在可360°旋轉的未來感雪橇艙中展開全新挑戰。玩家需操作座椅兩側的搖桿，按下搖桿上的按鈕即可觸發旋轉並加速；若兩人能在同一時機按下，還能達成連續旋轉，這可是超越對手的關鍵。旋轉次數越多，速度就越快，這不僅是對兩人默契的考驗，也是對人體旋轉極限的挑戰！



但小編也要貼心提醒，由於旋轉頻率相當高，建議在用餐後稍作休息再來體驗，才能玩得更盡興、更High喔！

📍1F

心跳等級：❤️❤️❤️❤️

遊玩限制：140cm以上200cm以下



體感互動系



▎4. 音速小子 索尼克田徑總動員（ソニック アスレチックス）

大家一進園應該也都注意到了吧！東京Joypolis內到處都充滿了SEGA人氣角色「音速小子索尼克」與夥伴們的元素與周邊。以索尼克為主題的遊戲當然不會缺席，塔爾斯、納克、夏特等角色也會登場，快跟著他們一起參加這場熱血沸騰的田徑運動盛會。



玩法非常簡單，只要「跑起來」就行！內容包含短跑、跨欄、跳遠三項目，實際遊玩時不需要真的跳起來，只要在正確的時機按下扶手下方的按鈕就能完成動作。這項設施非常適合用來活動筋骨，或是體驗完刺激設施後的完美過渡選擇。



這項遊戲必須穿著運動鞋才能參加，但現場有提供免費租借服務，所以完全不用擔心。



當然，你是不可能跑贏音速小子的，但能化身為「中之人」過過癮，對紛絲來說也很滿足了～💨

📍2F

心跳等級：❤️❤️

遊玩限制：110cm以上



▎5. 任務火花（MISSION SPARK）

接下來這款遊戲依然是比速度，但考驗的還有手眼協調和身體的反應力。在短短60秒的極限時間內，紅、綠兩組玩家將展開對決，看誰能在限制時間內按下最多發亮的按鈕。



一開始按鈕還會慢慢亮起，到了後半段整面牆都在瘋狂閃爍，你得拼命追著光點按，才能拿下勝利！遊戲空間不大，也沒有太高的高度，非常適合忍不住想狂按按鈕的手癢玩家，或是讓小朋友近距離奔跑放電。牆上的電流圖騰，說不定真的是吸收孩子的能量來的⚡️



📍2F

心跳等級：❤️❤️

遊玩限制：未滿110cm需家長陪通



動態體感設施



▎6. 鬼屋：動感影廳（ハウスオブザデッド）

圖片由東京Joypolis提供

這是一款以SEGA經典槍戰射擊遊戲《House of the Dead（死亡鬼屋）》系列為主題的沉浸式射擊遊戲。射擊結合了座椅動態、環繞音效等多重特效，打造出強烈的臨場感與壓迫感。在充滿恐怖氣息的環境中，拿起手中的槍擊退不斷襲來的怪物。你和夥伴能否齊心協力撐到最後一刻呢……？

📍2F心跳等級：❤️❤️

遊玩限制：需90cm以上。

①未滿110cm需家長陪同，且設施將以靜止的方式運作；

②110cm以上未滿130cm若無家長陪同，設施同樣以靜止的方式運作。



▎7. 變形金剛特別版（トランスフォーマー）

圖片由東京Joypolis提供

沒錯，就是那個《變形金剛》！現在他們化身為遊樂設施，你將與大黃蜂、柯博文並肩作戰，射擊迎面而來的敵人。在迎擊敵人的同時，遊樂裝置會進行360°全方位旋轉，讓你彷彿置身《變形金剛》的世界，體驗臨場感十足的影像與射擊系統。面對一波波襲來的敵人，你能將他們全部殲滅嗎？



📍2F

心跳等級：❤️❤️❤️

遊玩限制：130cm以上



▎8. 激流泛舟（ワイルドリバー ザ・トレジャーハント）

※ 本設施在一般情況下禁止在搭乘時拍照與攝影，此照片為經特別許可後拍攝。

這是一場充滿驚奇與刺激的激流冒險之旅！你將與同船的夥伴一起踏上尋找神秘秘寶的壯闊旅程。出發前，領航員會帶領大家大喊「WILD（哇魯多～）」，冒險就正式開始啦！乘客搭乘小船造型的載具駛向巨大的螢幕，眼前的景象如同真實地形般展開。隨著激流的推進與衝撞，小船也會隨之上下起伏、劇烈搖晃，讓整個體驗更加逼真。



就算只是大螢幕的演出，也讓人彷彿置身其中，既像在看一場動作冒險電影，又像親自參與了一場真實的探險旅程，帶入感滿分！



📍3F

心跳等級：❤️❤️❤️

遊玩限制：110cm以上



更多精彩的設施還有…

介紹了這麼多遊樂設施，精彩的還沒結束呢！其他還有逃離貞子的沉浸式恐怖鬼屋，以及可以體驗《進擊的巨人》世界等刺激的體驗型遊樂設施。



現場除了能用通票免費暢玩的設施之外，也有娃娃機等輕鬆有趣的小遊戲，你可以一邊在美食小賣部享用點心、放鬆休息，一邊輕鬆玩樂。

圖片由東京Joypolis提供

如果你肚子餓了，可以前往3樓的餐廳，推薦坐在戶外座位一邊用餐、一邊欣賞遠處的彩虹大橋美景，海面船隻燈火點綴，增添了幾分浪漫氛圍。這裡不需要事先預約，只要點餐就能使用這片舒適又愜意的空間。



東京Joypolis限定伴手禮與音速小子周邊

來到主題樂園，當然少不了要入手他們的吉祥物周邊啦！像是印有樂園吉祥物包裝的糖果、餅乾，還有SEGA門面擔當「音速小子」的各種吊飾、玩偶等豐富商品，讓人忍不住想全部帶回家。一個小提籃根本裝不下，難道館內的置物櫃，就是特地準備給各位寄放這些戰利品的嗎？！



東京Joypolis交通與遊樂場優惠套票



前往東京Joypolis可以選擇以下兩條電車路線：

▎路線1：百合海鷗線

不只東京Joypolis，想要前往台場主要熱門景點，從新橋站出發最方便的方式就是搭乘百合海鷗號電車，並在「台場海濱公園站」或「台場站」下車，單程車資約為330日圓（依實際票價為準）。



如果你打算在一天內多次往返不同站點，建議購買「海鷗線一日券」會更加划算：成人820日圓、兒童410日圓，只要搭乘超過三次就能回本。一日券可在海鷗線各站的自動售票機輕鬆購入。





▎路線2：崎京線 / 臨海線

圖片取自：臨海線官網

如果你的住宿地點靠近市區，可以選擇從池袋、新宿、澀谷等熱門逛街區出發，搭乘JR埼京線，經過大崎站後無需換車即可直達「東京電訊站」，主要景點都在步行可達的範圍內。



大崎站屬於臨海線的範圍，從大崎到東京電訊站的單程車資約為335日圓（實際票價依當時情況為準）。如果你計畫造訪多個站點，非常推薦購買「臨海線一日券」，票價為730日圓，只要搭乘超過三次就能回本。一日券可在臨海線各站的自動售票機輕鬆買到。



台場一日遊周邊景點推薦

在東京Joypolis連續玩了好幾趟刺激的雲霄飛車後，想出去透透氣、轉換一下心情嗎？沒問題！只要持有當日的入場票，就能自由進出場館多次。不過前提是，這些遊樂設施實在太好玩了，你可能根本捨不得離開！



注意事項：

– 若遺失票券將無法再次入場，且不予補發。

– 最終入場時間為閉館前45分鐘。



如果還是想走出館外逛逛街、品嚐美食，周邊也有許多值得一逛的景點，像是……



▎DECKS東京海灘

一踏出遊樂場，沿著一旁的手扶電梯前往同棟大樓DECKS東京海灘4樓，氛圍立刻從充滿科技感的遊樂設施瞬間切換為懷舊復古風。走進「台場一丁目商店街」，彷彿穿越時空回到昭和年代的小巷中，你可以在這裡找到各式各樣的懷舊零食、文具和小玩意兒，讓剛才熱血沸騰的情緒稍微冷卻一下剛剛好。



如果逛著逛著肚子開始咕咕叫也別擔心！再往裡面走一點就能到「章魚燒博物館」（雖然叫博物館，其實是章魚燒美食街 😆），這裡集結了各種不同流派的章魚燒名店，連小編的大阪同事都強烈推薦，大阪人認證的美味，絕對不會讓你失望！



DECKS東京海灘（デックス東京ビーチ）

地址：〒135-0091 東京都港区台場１丁目６−１

營業時間：

【平日】

商品販售區、服務台：11:00～20:00

台場章魚燒博物館：11:00～20:00（最後點餐時間：19:30）

餐飲區：11:00～23:00

【假日】

商品販售區、服務台：11:00～21:00

台場章魚燒博物館：11:00～21:00（最後點餐時間：20:30）

餐飲區：11:00～23:00

＊各店鋪的營業時間可能會有所不同，詳情請參閱官方網站。

▎AQUA CiTY台場

或是，你也可以穿過連接橋，前往相鄰的另一棟建築——AQUA CiTY台場逛逛。這裡不僅有各種品牌服飾店，還有適合小朋友的金魚博物館與玩具專賣店，同時也聚集了多樣化的美食選擇，無論是能一邊欣賞彩虹大橋與東京灣海景的居酒屋餐廳，還是集合各地人氣風味的拉麵街，都能讓人盡情享受購物與美食的樂趣，親子同遊也可以玩得盡興。



AQUA CiTY台場（アクアシティお台場）

地址：〒135-8707 東京都港区台場１丁目７−１

營業時間：

【平日】商品販售區：11:00～20:00｜餐飲區：11:00～23:00

【假日】商品販售區：11:00～21:00｜餐飲區：11:00～23:00

＊各店鋪的營業時間可能會有所不同，詳情請參閱官方網站。



▎DiverCity東京廣場

©️SOTSU・SUNRISE

如果你是鋼彈迷，那就絕對不能錯過以巨型獨角獸鋼彈作為象徵地標的「DiverCity 東京廣場」！這裡不僅有戶外那座令人震撼的鋼彈立像，館內還設有可以自由體驗組裝模型的專賣店，讓你完全盡情沉浸在專屬的鋼彈世界中。



除此之外，這裡還匯集了各大連鎖服飾品牌、小吃攤與餐飲選擇，設施類型相當多元。無論是情侶、家人還是朋友同行，都能在這裡找到各自喜歡的店家與樂趣。

當然，如果還想走更遠一點，像是前往有明花園等其他購物熱點，建議搭配前面提到的交通一日券，讓你的東京台場自由行更划算。



更多周邊景點也可以參考我們的行程建議。台場大部分旅遊熱點都在室內，一年四季都非常適合造訪！



► 台場旅遊推薦景點

東京台場旅遊必安排的室內遊樂設施

台場真的是一個怎麼逛都逛不膩的地方！除了人氣購物地標，說到室內遊樂場，東京Joypolis更是讓人待上一整天都還嫌玩不夠。不論是多雨的梅雨季、悶熱的暑假，甚至是受海風影響更顯寒冷的冬季，玩樂的心情絲毫不受影響。



無論是長假安排深度旅行，或是僅用一天來場輕鬆小旅行，台場都能滿足你的期待。說真的，東京台場本身就值得各位規劃一趟專屬行程——這裡不僅適合全年齡層，也是一年四季都值得造訪的理想旅遊勝地！



想獲得更豐富的日本旅遊購物資訊和最新消息，就趕快關注我們Japankuru的Instagram、Facebook和Threads吧！