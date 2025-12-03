東京居酒屋爆黑心！中國籍女老闆偷撿廚餘「回烤再賣客人」，豐洲市場人贓俱獲。圖／翻攝自threads

東京一名在中央區勝鬨經營「樂笑」居酒屋的吳姓中國籍女老闆，近日因闖入豐洲市場竊取魚骨遭警方逮捕。令人震驚的是，調查指出，她竟將從市場撿回的魚骨「重新烤熟」後販售給客人。目前東京警視廳正深入追查她是否涉及更多違法行為。

根據日媒報導，66歲吳姓中國籍女子於11月21日深夜11時30分左右，闖入位於東京勝鬨豐洲市場的魚骨回收站，涉嫌竊取約30公斤鮪魚魚柳及魚骨，價值約210日圓（折合台幣約42元）。

深川警察署指出，監視器畫面清楚拍到她將魚骨裝入氣泡袋，放上自行車車籃後離開。隔日（22日）又發生類似事件，使市場工作人員提高警戒。直到11月26日，市場人員正準備召開會議討論如何防止損失時，吳女再次推著腳踏車現身現場，隨即遭到報警處理。警方趕到後當場將她逮捕。

「樂笑」居酒屋吳姓女店主遭警方逮捕。圖／翻攝自threads

警方表示，被竊的魚骨原本是提供養殖業作飼料使用，並非供人食用。吳女到案後辯稱，「我以為煮熟就能吃，所以拿去烤了，再賣給客人。」目前東京警視廳已展開調查，以釐清她是否還涉入其他相關行為。

事發後，「樂笑」居酒屋於11月28日和29日晚間照常營業，當晚吳姓女老闆被捕。到了11月30日該店未開門營業，門口也貼出公告，表示將停業至12月4日，但告示中並未提及停業原因。

「樂笑」居酒屋貼出公告表示，將暫停營業至12月4日。圖／翻攝自threads



