東京巴黎甜點快閃，販售5款話題級生甜甜圈 「富士山生泡芙」搶先吃秘訣！



東京巴黎甜點快閃_東京巴黎甜點「富士山生泡芙」，搶先吃秘訣！





【旅遊經 洪書瑱報導】



2025 年，「生甜甜圈」（生ドーナツ）在台灣掀起一股排隊熱潮，也成為台灣甜點圈最具代表性的關鍵字之一，「生甜甜圈」並不是沒煮熟，而是和「生吐司」一樣，主打濕潤麵體與爆餡口感，成功翻轉大眾對傳統甜甜圈的想像。歲末之際，東京巴黎甜點進一步將日本近期火紅的排隊「生泡芙」帶進台灣，並升級再造，以日本地標──富士山為題，推出話題新品──「富士山生泡芙」為主角，結合多款創新口味生甜甜圈，於聖誕節前夕在遠東 SOGO 台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前黃金場域，以Black ＆ Pink為主色系，於12/22(一)~2026/1/11(日)限定快閃，讓台日甜點趨勢在東區街頭交會，颳起最甜也最美的聖誕「雙生」旋風！由於首賣前二日，富士山生泡芙只送不賣，想搶先品嚐體驗，您可以這樣「做」！

廣告 廣告

此波台北忠孝館快閃店，於12/22(一)~12/23(二)登場，活動首兩日特舉辦超殺優惠方案，生甜甜圈買三送一，每人限購六顆，贈品以價低者計；而想要搶鮮攻頂富士山生泡芙的甜品控，結帳金額滿500元，即贈富士山生泡芙1顆，每日限量前100名，只送不賣。特惠方案僅限於遠東SOGO台北忠孝店館快閃店，提醒──快閃店銷售產品每日新鮮手作，數量有限，售完為止。









東京巴黎甜點富士山生泡芙





此次活動焦點──東京巴黎甜點富士山生泡芙，源自日本近期社群爆紅的排隊名品生泡芙，由日本師傅傳授指導，東京巴黎甜點以日式正宗製程為基礎，在台灣進一步把日式生泡芙升級再造，將泡芙、杏仁奶油香氣的費南雪與法式布蕾三種甜點工藝融合於一顆富士山造型甜點中。外層酥脆泡芙殼、內層濕潤杏仁奶油香氣的費南雪，中心注入大量以法國鮮奶油及比利時發酵奶油製成滑順濃郁布蕾內餡，一顆即可同時品嚐三種口感層次。並以獨特工法將外形塑造出山型外觀，山頂覆蓋厚厚一層白巧克力，絲滑流線彷如富士山頭雪冠，最後再撒上被譽為「海鹽中的皇后」的鹽之花，有著優雅冷冽的視覺美感，是顏值及美味兼具的甜點界天花板之作。首波以2種口味登場，包含：經典原味(99元)與開心果口味(109元)，為快閃店活動期間限定販售，快閃活動首兩日只送不賣。

SOGO台北忠孝館快閃期間，除了巨星──富士山生泡芙外，同步推出5款全新生甜甜圈，除延續濕潤麵體與爆餡特色外，並主打「生甜甜圈的第一次」，大膽創新導入酒香、黑糖珍珠、巧克力與節慶元素，打造今年聖誕與跨年歡聚時刻視覺、味覺與拍照分享最夯主角。人氣風味，包括：台式經典升級的黑糖珍珠、帶有成熟韻味的梅酒蜂蜜、濃郁奢華的金莎、微醺系代表酒漬櫻桃巧克力，以及外型討喜、充滿節慶氛圍的聖誕老公公造型生甜甜圈。

※.東京巴黎甜點5款生甜甜圈新品──



1.「黑糖珍珠」(售價85元)：以黑糖與生乳製成內餡，搭配Q彈珍珠與白巧克力。

2.「梅酒蜂蜜」(售價108元)：嚴選自日本知名梅酒及龍眼蜜所製成的酒凍，內餡搭配生乳與來自南投的酒漬脆梅，富含日式酒香與蜜韻層次的微醺甜甜圈代表。

3.「酒漬櫻桃巧克力」(售價98元)：內餡以酒漬櫻桃與72%巧克力製成，再加入生乳柔化口感，交織出深邃可可風味與果香酒韻。

4.「金莎」(售價98元)：濃郁巧克力內餡搭配生乳內餡，加入榛果脆片增添口感層次。

5.「聖誕老公公」(售價108元)：為聖誕應景商品，酸甜莓果內餡搭配生乳內餡，帶有微微清新果香及濃郁乳香，運用新鮮草莓及鮮奶油打造超可愛聖誕老人外型，感受濃濃耶誕氛圍。









東京巴黎甜點_生甜甜圈新品，「黑糖珍珠」







東京巴黎甜點_生甜甜圈新品，「金莎」售價98元







東京巴黎甜點_生甜甜圈新品，「酒漬櫻桃巧克力」







東京巴黎甜點_生甜甜圈新品，「梅酒蜂蜜」







東京巴黎甜點_生甜甜圈新品，「聖誕老公公」

※.遠東SOGO台北忠孝館快閃店──



檔期期間：114/12/22(一)-115/1/11(日)

營業時間：12/22(一)下午3:30開始販售、其餘每日上午11:00開賣(所有商品售完為止)

地點：遠東SOGO台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前(台北市大安區忠孝東路四段45號1樓)



以上圖片：業者提供