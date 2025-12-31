東京巴黎甜點快閃SOGO忠孝！「富士山生泡芙」爆餡開賣，5款新口味生甜甜圈必買

12月22日起在遠東SOGO台北忠孝館開設期間限定快閃店，地點選在1樓正門咕咕鐘前，這裡人流本來就多，加上Black & Pink撞色快閃設計，遠遠就立刻捕捉視線，直接成為東區歲末逛街的甜點停靠站。

富士山生泡芙一顆吃到三種甜點

這次的主角「富士山生泡芙」原型來自日本近期爆紅的排隊生泡芙，由東京巴黎甜點日本師傅指導製程後，再依台灣市場重新調整，變成一顆結合三種甜點的富士山造型泡芙。外層是酥脆泡芙殼，裡面先吃得到帶杏仁香氣的費南雪，最中心則灌入以法國鮮奶油與比利時發酵奶油製成的布蕾內餡，口感從外到內很有變化。造型上刻意做出山型輪廓，山頂覆蓋白巧克力，再撒上鹽之花，看起來就像一座迷你富士山。

黑糖珍珠、酒香通通包進去

除了生泡芙以外，東京巴黎甜點也趁快閃檔期推出5款全新生甜甜圈，走的是以前沒看過的路線，把酒香、黑糖珍珠、巧克力和節慶造型一次端上來。

「黑糖珍珠」85元

把黑糖與生乳做成內餡，搭配Q彈珍珠和白巧克力，甜度不會過頭，走的是熟悉但耐吃的路線。

「梅酒蜂蜜」108元

內餡加入日本梅酒與龍眼蜜製成的酒凍，再搭配生乳和南投酒漬脆梅，入口先有淡淡酒香，後段是蜂蜜的圓潤感。

「酒漬櫻桃巧克力」98元

用酒漬櫻桃和72%巧克力製成內餡，加上生乳平衡口感，苦甜之間帶點微醺感。

「金莎」98元

巧克力內餡搭配生乳，再加榛果脆片，口感和香氣都很直接，巧克力控不太會踩雷。

「聖誕老公公」108元

莓果內餡配生乳，外型用草莓和鮮奶油做成聖誕老人造型，節慶感最強。

Black & Pink快閃店

這次快閃以「甜點就是街景的一部分」為概念，整體用Black & Pink撞色呈現，搭配甜甜圈圖騰和拍照區，除了白天好辨認以外，晚上點燈後更有聖誕與跨年的氣氛。對逛街的人來說，就算不立刻買，也很容易停下來看兩眼。

快閃時間與優惠一次看

快閃期間：114年12月22日至115年1月11日

販售時間：12月22日15:30開賣，其餘日期每日11:00開始，售完為止

地點：遠東SOGO台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前

