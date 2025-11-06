東京影展爆黑箱！「資方施壓評審」白百何爆氣開酸⋯影帝尷尬了

記者林汝珊／台北報導

白百何在網上開酸。（圖／翻攝自微博）

第38屆東京影展昨（5日）正式落幕，中國電影《春樹》奪得最佳導演與最佳男主角兩項大獎，不過女主角白百何一句「還能這麼操作…」掀起巨大爭議。外傳資方私下施壓中國評審文晏，要求影帝頒給戲份僅約40分鐘的王傳君，並以「一部作品不能同時奪男女主角獎」為由將白百何排除在外，遭質疑「黑箱操作」。

網上流出一段對話，《春樹》製片人彭瑾曾要求白百何提前離開東京，並告知「無需等待結果」，但劇組其他成員卻被召回參加閉幕式。白百何當晚即在微博寫下「還能這麼操作」。得獎名單揭曉後，她再度發影片暗酸：「如果沒人邀請你，那就不要去；如果你很晚才收到邀請，禮貌地回絕。是的，他們原計畫裡本來就沒有你。」

對於「黑箱傳聞」，評審團主席Carlo Chatrian強調，王傳君的演出極具說服力，「他把光芒讓給了角色。」遭點名的中國評審文晏則回應表示，評審結果於3日討論確定，之後大會通知部分入圍者回到會場領獎，「我想劇組就是在那時知道結果了。」她也否認與《春樹》片方或白百何私下往來，強調：「根據規定，評審不得與入圍方接觸。」

