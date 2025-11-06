東京影展黑幕1／票房女王爆《春樹》黑幕 怒控導演製片「過河拆橋」白百何：還有這種操作？
東京影展於5日落幕，中國男星王傳君憑《春樹》奪帝，日本女星福地桃子與導演河瀨直美則以《恆星的另一邊》共享影后殊榮。然而，同樣以《春樹》角逐影后的白百何卻在頒獎前後兩度於微博發文，痛批劇組「過河拆橋」、揭露參賽過程黑幕，暗諷「還有這種操作？」引發輿論炸鍋。
白百何指出，電影入圍東京影展主競賽後，她卻遭到製片與導演冷處理。11月3日，她接到製片人彭瑾的訊息，表示「沒得獎、不必出席閉幕式」，要求她提前回國，導演張律全程未聯絡。最終男主角王傳君如傳聞所言奪下影帝，早前網瘋傳「滬圈（上海幫）投資方施壓評審文晏，要求頒獎給王傳君，否則日後不投資她的電影」的說法更被外界認為坐實。
由於影展內部傳出「影帝后不得出自同部片」潛規則，若王傳君的稱帝，白百何勢必不可能再奪影后，因此她的「6字真言」原本被猜測暗諷對象是王傳君，但她在最新長文中明確指出矛頭指向《春樹》導演與製片團隊。她直言自己是被「利用」的受害者——《春樹》中她的戲份超過七成，是貨真價實的大女主角，而王傳君僅出現約40分鐘，戲份甚至少於女配劉丹。
白百何更透露，她此前還替張律主演另一部作品《羅目的黃昏》，導演以一邊真情相邀，一邊以「賺錢給老婆治病」相求，才打動她答應演出，甚至自掏腰包赴釜山影展力挺，沒想到發布的官方合照裡卻沒有她的身影。她氣憤寫道：「我自費去為你們鼓掌嗎？看你們莫名其妙和不專業的操作嗎？」字裡行間滿是心寒。
白百何過去曾是中國影壇的票房女王。2019年，她是唯一躋身年度票房前十的女演員，至2021年主演電影《門鎖》上映前，累積票房高達95.82億元人民幣，距「百億影后」僅一步之遙。可惜《門鎖》票房失利，最終由馬麗搶先達標。
她的星途轉折點出現在2017年，當時被拍到與男模在泰國親密互動，爆出「婚內出軌」爭議。事後前夫陳羽凡出面澄清兩人早在2015年離婚，但事件仍重創白百何形象，讓她多年來飽受網暴與輿論壓力。即便2018年陳羽凡因吸毒事件再度翻轉輿論，白百何也難重拾昔日「票房女神」光環。
