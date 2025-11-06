東京影展黑幕1／票房女王爆《春樹》黑幕 怒控導演製片「過河拆橋」白百何：還有這種操作？

白百何與《春樹》製片、導演、男主角王傳君參加東京影展，最後她自己一個人竟遭製片要求提前離開。（白百何工作室微博）

東京影展於5日落幕，中國男星王傳君憑《春樹》奪帝，日本女星福地桃子與導演河瀨直美則以《恆星的另一邊》共享影后殊榮。然而，同樣以《春樹》角逐影后的白百何卻在頒獎前後兩度於微博發文，痛批劇組「過河拆橋」、揭露參賽過程黑幕，暗諷「還有這種操作？」引發輿論炸鍋。

白百何指出，電影入圍東京影展主競賽後，她卻遭到製片與導演冷處理。11月3日，她接到製片人彭瑾的訊息，表示「沒得獎、不必出席閉幕式」，要求她提前回國，導演張律全程未聯絡。最終男主角王傳君如傳聞所言奪下影帝，早前網瘋傳「滬圈（上海幫）投資方施壓評審文晏，要求頒獎給王傳君，否則日後不投資她的電影」的說法更被外界認為坐實。

廣告 廣告

東京影展尚未閉幕，白百何就被拍到帶著與前夫陳羽凡所生兒子「元寶」返回中國，原來她不獲劇組安排參加閉幕式。（微博圖片）

由於影展內部傳出「影帝后不得出自同部片」潛規則，若王傳君的稱帝，白百何勢必不可能再奪影后，因此她的「6字真言」原本被猜測暗諷對象是王傳君，但她在最新長文中明確指出矛頭指向《春樹》導演與製片團隊。她直言自己是被「利用」的受害者——《春樹》中她的戲份超過七成，是貨真價實的大女主角，而王傳君僅出現約40分鐘，戲份甚至少於女配劉丹。

白百何更透露，她此前還替張律主演另一部作品《羅目的黃昏》，導演以一邊真情相邀，一邊以「賺錢給老婆治病」相求，才打動她答應演出，甚至自掏腰包赴釜山影展力挺，沒想到發布的官方合照裡卻沒有她的身影。她氣憤寫道：「我自費去為你們鼓掌嗎？看你們莫名其妙和不專業的操作嗎？」字裡行間滿是心寒。

白百何3日在微博發文，6個字「還有這種操作」引爆網友議論，她今日再發長文回應。（白百何微博）

白百何過去曾是中國影壇的票房女王。2019年，她是唯一躋身年度票房前十的女演員，至2021年主演電影《門鎖》上映前，累積票房高達95.82億元人民幣，距「百億影后」僅一步之遙。可惜《門鎖》票房失利，最終由馬麗搶先達標。

她的星途轉折點出現在2017年，當時被拍到與男模在泰國親密互動，爆出「婚內出軌」爭議。事後前夫陳羽凡出面澄清兩人早在2015年離婚，但事件仍重創白百何形象，讓她多年來飽受網暴與輿論壓力。即便2018年陳羽凡因吸毒事件再度翻轉輿論，白百何也難重拾昔日「票房女神」光環。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

圖多／惠利用中文說我愛你 萌翻表情包嗨翻Max Mara開幕

廖苡喬憶已逝外公2度哭崩！ 瞻仰儀容告別

獨家／賴弘國默認婚變？刪光第3任妻子合照！ 連女兒出生貼文都消失