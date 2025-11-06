東京影展黑幕2／范冰冰被「做掉」？東京影后內幕爆黑幕、評審文晏遭控「以仇報仇」
本屆東京影展雖已在5日落幕，但風波卻越演越烈！大陸女星白百何在微博開砲，怒轟自己主演的電影《春樹》劇組「過河拆橋」，沒想到一石激起千層浪，竟扯出中國資方疑似施壓評審團「內定」影帝王傳君的傳聞。巧的是，王傳君果真奪下影帝獎座，讓外界立刻懷疑評審之一的中國導演文晏「是不是動了手腳」，甚至還有傳言指她暗中力阻范冰冰封后，成為話題焦點。
據悉，影展閉幕前幾日，就有「王傳君稱帝」的耳語在圈內流傳。結果果然印證，讓風暴中心的評審文晏難脫干係。網友更挖出評審團共5人，其中桂綸鎂曾與文晏合作《白日焰火》，另一位外籍評審更是她的御用剪輯師。若這3人聯手，是否能「翻盤決定賽果」？網友冷酸：「控制結果也太容易了吧！」
文晏在中國影壇可不是小咖。她2017年以《嘉年華》拿下金馬最佳導演，早前製片的《白日焰火》更奪得柏林影展金熊獎，地位舉足輕重。但這次她卻被質疑「公器私用」，為資方與個人恩怨「操作」影展結果。
而「被傳受害」的范冰冰，也在閉幕當天於微博發文：「七年了，關關難過關關過……我為整個團隊拍出好電影感到驕傲。」語帶遺憾，明顯對未能憑《地母》再封影后有所不滿。在她發文後，網上隨即流傳一張圖片，除了有影后項目每輪投票的紀錄，顯示范冰冰原本「穩坐影后」，結果「臨時被某女評審聯合其他2人推出某位男演員，再因地區限制（影帝后不同時頒給同一國家的演員），取消范冰冰得獎」，更聲稱消息來於出自日媒《朝日新聞》內部。
隨後又有爆料指文晏堅決反對范冰冰得獎，理由包括《地母》題材敏感、且她身為中國導演，若頒獎給范冰冰「將難以立足」。更有人稱，文晏與范冰冰在今年柏林影展結下「舊怨」——當時范冰冰是評審，而文晏的新片《想飛的女孩》全軍覆沒，毫無獎項入袋。網友毒舌留言：「《想飛的女孩》評分最低，她還想范冰冰幫忙爭獎？」
針對所有黑幕疑雲，桂綸鎂在閉幕後的記者會中澄清，稱王傳君的表演「安靜內斂卻極具感染力」，讓她信服。她強調女演員競爭激烈、男演員選擇不多，強調評審過程公平。文晏也在陸媒訪問中否認「受資本施壓」，更反問：「我不知道什麼是『滬圈』，從沒在上海找過投資。」不過網友立刻翻出資料指出，《想飛的女孩》正是由上海公司出品，讓她的否認顯得有些心虛。
對於范冰冰落馬一事，無論是文晏還是陸媒都避而不談。但范冰冰的下一個戰場已在眼前，就是兩週後的金馬獎。這次影后競爭激烈，5位入圍者包括林依晨、高伊玲、劉若英、方郁婷及范冰冰，但5人中尚未有明顯領先者，范冰冰依然有望在經過稅務問題遭對岸娛樂圈封殺后，在海外封后東山再起。粉絲則更期待，她能親臨台北，為金馬再添一顆「流量星」。
