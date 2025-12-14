東京成田機場傳火警！ 飛機牽引車「作業中突自燃」、無人傷亡

東京成田國際機場今（14日）傳出火警，所幸無人傷亡。（示意圖，翻攝自成田機場IG）

東京成田國際機場今（14日）傳出火警，一輛正準備協助捷星航空（Jetstar）客機進行後拖作業的飛機牽引車突然冒煙起火，消防人員獲報後緊急趕往現場灌救，經過40分鐘終將火勢撲滅，所幸該起事故並未造成人員傷亡，確切起火原因仍有待進一步釐清。

綜合日媒報導，該起事故發生在千葉縣成田機場，當地時間上午10時30分左右，一輛飛機牽引車正準備協助捷星航空班機進行後拖作業時突發自燃，成田國際機場消防隊立即出動灑水灌救，耗時約40分鐘終將火勢撲滅；成田市消防本部亦出動合計7輛消防車與救護車趕抵現場，進行後續確認。

廣告 廣告

所幸當時乘客尚未登機，機上13名機組人員及地面作業人員均平安，並未造成任何人員傷亡。據悉，事發地點位於停機坪區域，當時該航班正準備飛往澳洲凱恩斯（Cairns），地勤人員在進行例行性後拖作業時，牽引車疑似引擎故障，導致起火燃燒。

航空公司指出，火勢並未延燒至客機；成田機場則表示，事故未影響機場營運，亦無跑道封閉情形。受此影響，該航班已延後起飛，至於確切起火原因仍有待航空公司與消防單位進一步調查釐清。





更多《鏡新聞》報導

美國布朗大學重大槍擊2死8傷 台籍博士生躲實驗桌2小時獲救

美眾院通過國防授權法案 強制公布中共高層資產狀況

接受馬來西亞停火提議！ 柬埔寨總理同意今晚10時起停火