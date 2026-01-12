東京成田機場免費用衣物壓縮機！ 盼減少行李箱遭棄置

那霸機場日前試驗衣物自動壓縮機。（圖／SJOY）

為改善外國旅客在機場棄置舊行李箱的問題，日本千葉縣成田國際機場（Narita International Airport）宣布，將與東京江東區的服飾相關新創企業「SJOY」合作，自明（13）日起連3天在成田機場內設置衣物自動壓縮機，提供旅客免費使用，盼能夠有效解決旅客行李暴增問題。

根據日媒《讀賣新聞》報導，近年隨著外國觀光客增加，成田機場內被棄置的舊行李箱案例頻傳。成田國際機場公司指出，機場拾獲的行李箱數量在過去4年間暴增約8.5倍，已成為營運上的一大課題，期盼透過引進衣物壓縮設備，讓旅客能有效減少行李體積，進而降低棄置行李箱的情況。

此次設置的衣物專用自動壓縮機，為SJOY公司於2019年成立後所開發的「Pocket Tips」（全自動衣服壓縮機）設備，與一般將衣物放入壓縮袋、抽出空氣的方式不同，該機器是直接對衣物本身進行壓縮，使體積大幅縮小。

此壓縮機可在約一分鐘內壓縮物品，目前已在羽田機場、沖繩縣那霸機場、熊本縣熊本機場等機場進行了實驗。成田機場本週將進行3天實驗，13至15日在主要服務國際航班的第2航廈和主要服務廉航的第3航廈出境大廳；成田機場實驗結束後，16日將改到羽田機場第3航廈出境大廳設置。

SJOY社長川口相美表示，衣物經過處理後，最多可壓縮至原本的七分之一大小，甚至可縮小至口袋尺寸。由於不使用壓縮袋，在飛行途中也不會受到氣壓變化影響；而衣物只要清洗後，即可恢復原本的尺寸。而在用戶調查中，90%的用戶給予了積極評價，認為行李箱裡就有更多空間放伴手禮。

成田機場公司方面期待，這項創新技術若能獲得旅客青睞，將有助於改善機場環境，並成為解決行李箱棄置問題的有效對策。

