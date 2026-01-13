東京房東整理房間聞異味 打開壁櫥驚見腐屍！

日本一間公寓發現腐屍。（示意圖／翻攝自pexels）





日本東京都江戶川區一處公寓發現腐爛屍體，一名60歲房客去年在租屋處死亡，房東前往住處整理時，發現有一具屍體在櫥櫃當中，且已嚴重腐爛，無法辨別身分。

根據《時事通信社》報導，13日上午11時50分左右，房東前往東京都江戶川區一間公寓整理房間時，聞到臭味，疑似出自於屋內壁櫥中一個被毛毯包裹的紙箱，嚇得趕緊報警。

警方抵達現場後，在紙箱內發現一具遺體，遺體被裝在袋中，且已出現明顯腐敗情況。初步確認，死者頸部有刺傷痕跡，警方不排除遭人殺害，已由警視廳小松川警署以遺體棄置罪名方向展開調查，並同步釐清身分與確切死因。

前租客已身亡 警追詭腐屍身分

警方指出，該房間原本由一名60多歲男子居住，但該名男子已於去年11月死亡，期間並沒有其他人進出公寓。目前死者性別與年齡尚未完全確認，不過警方掌握資訊顯示，該名男子生前可能曾與他人同住，警方不排除死者為同居人之一，正持續追查相關關係與案情細節。

