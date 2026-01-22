東京手作飯糰專賣店「一粒萬福」登台：現點現握、15款餡料、雙拼口味打造日常的一餐
日本手作飯糰專賣店 「一汁おにぎり 一粒萬福」，以對米飯與手作細節的高度重視在東京打開名聲。其名字「一粒萬福」源自日本曆法中的吉日「一粒万倍日」，寓意一粒稻穀能成長為萬倍收穫，象徵品牌相信—「即使是一顆看似平凡的飯糰，只要被認真對待，也能成為日常生活中帶來滿足與幸福的一餐」。不同於強調快速與便利的連鎖飯糰體系，「一粒萬福」選擇聚焦在製作上的種種細節，從米飯、調味到握製方式，為飯糰帶來新面貌。
品牌誕生的故事
「一汁おにぎり 一粒萬福」由創辦人早川由華於2023年成立，並於同年10月在東京都品川區西小山開設首家實體店鋪。品牌並非源自老字號世家，而是在疫情期間，從家族務農背景與日常飲食經驗出發，因為重新思考飯糰在現代生活中的位置，發展出以現點現握為核心的新型態飯糰專門店。
開幕後便以職人手握的製作方式逐漸累積口碑。每顆飯糰皆依米飯當下的溫度、濕度與內餡特性調整手握力道，使入口呈現鬆軟卻不鬆散的狀態，這樣對手感與節奏的講究，也成為品牌最重要的辨識特徵。在穩定營運後，品牌開始拓展版圖。2025年3月，首度跨出日本，在蒙古烏蘭巴托開設「Tokyo Onigiri 一粒萬福」Ulaanbaatar 分店，作為海外發展的第一站。2026年1月品牌選擇落腳臺灣，開設海外第二間分店。
「一粒萬福」臺北店由熟悉日本飲食文化的「小器生活」引進，地點選在臺北車站商圈、承德路一段，延續東京本店「現點現握」的製作方式與飲食理念，將日式飯糰文化帶進臺灣消費者的日常生活。臺北店在製作流程、食材選擇與口味設計上，皆遵循日本本店標準，同時也加入在地食材與限定口味，回應臺灣飲食文化。
好吃關鍵：「米」、「鹽」、「海苔」
說起「一粒萬福」的魅力，就得說到左右飯糰的每位關鍵三要素：「米」、「鹽」與「海苔」。選用「日本新潟縣產越光米」，重視米飯本身的黏度與香氣，並透過含水量與火候控制，讓米粒保有彈性與空氣感，作為飯糰口感的基礎。調味方面，以「長崎縣五島灘海鹽」作為基本設定，鹹度控制輕柔，不讓鹹味蓋過米香；海苔則選用「瀨戶內海產海苔」，於食用前包覆，保留酥脆口感，讓米飯、鹽與海苔各自發揮作用，維持飯糰最基本、也最重要的平衡。
「一粒萬福」怎麼吃？15款新鮮餡料、臺灣限定、湯品搭配
在口味設計上，品牌提供多達15種的餡料選擇，涵蓋經典日式風味與當季食材，消費者可選擇單一口味，也能自由搭配雙口味，在一顆飯糰中創造更豐富的層次。人氣口味包括以沖繩石垣島辣油襯托蛋黃醇厚感的「石垣島辣油醬漬蛋黃」、鹹香飽滿的「醬油漬鮭魚卵筋子」，以及以自家製吻仔魚搭配實山椒細火熬煮的「山椒小魚乾」。
同時也推出台灣限定口味，像是結合台南產烏魚子與清爽蘿蔔泥的「烏魚子蘿蔔泥」，鹹香卻不厚重，呈現清爽耐吃的風味；另有「山椒蒲燒鰻魚」等製程較為繁複的品項，讓口味選擇從日常到豐富皆可對應不同用餐情境。雙拼組合方面，亦可嘗試如「烤鮭魚」搭配「醬油漬鮭魚卵筋子」的親子組合，或「山椒蒲燒鰻魚」搭配「醬油漬蛋黃」的濃郁口感，滿足不同喜好。
呼應店名中的「一汁」概念，店內亦提供日式湯品作為搭配，例如「雞肉飛魚巻繊汁」，讓飯糰與湯品構成一份完整而單純的一餐。其搭配方式，回應日本飲食文化中「一汁三菜」的基本結構，也讓飯糰能成為日常餐桌的一部分。
「一粒萬福」臺北總店
臺北市大同區承德路一段21號
營業時間：11:00～18:00（內用時段 11:00～14:00、外帶時段 11:00～18:00）不定休
ichiryu-manpuku.com/
IG @ichiryu_manpuku_taiwan
