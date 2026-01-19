就算無法進到東京巨蛋為台灣隊加油，也要在東京一起吶喊！在中職會長蔡其昌的鼓勵與啟發下，「Team Taiwan 挺台灣應援小組」近日發起「2026 Team Taiwan 挺台灣！與棒球英雄前進東京」募資行動，準備號召球迷在東京打造「台灣之夜」，轉播台日大戰，讓身在異鄉的台灣加油聲成為球員最強的後盾。

2026年世界棒球經典賽(WBC)C組預賽將於3月在東京巨蛋登場，台灣隊預計於3月5日至8日接連迎戰澳洲、日本、捷克與韓國。為了替台灣隊集結場外應援力量，「Team Taiwan 挺台灣應援小組」同步啟動募資行動，希望串連國內外球迷的熱情，為選手打造賽場外的「Team Taiwan」風景。

該募資行動的策劃團隊是BIOS文化創意顧問，負責人白尊宇接受央廣專訪時指出，台灣隊在本屆經典賽預賽C組將遭遇日本武士隊，不僅日本隊陣容包含大谷翔平等球星，在台灣於2024年12強賽擊敗日本奪冠後，國內棒球熱潮也再度升溫，都讓本屆經典賽備受關注。他們希望當球員為台灣全力揮棒、寫下屬於這座島嶼的榮耀時刻時，場外的台灣球迷也能成為最堅實的後盾，承接球員們的付出與信念。



東京打造台灣之夜，募資轉播台日大戰挺Team Taiwan。(Team Taiwan 挺台灣應援小組提供)

談起發起動機，白尊宇說自己從小就是棒球迷，從中職、美職一路看到日職，去年也與中職合作拍攝明星賽與紀錄片，累積專案合作經驗。他也不諱言，整個募資計畫能夠成形，最初正是來自中職會長蔡其昌的點子啟發與鼓勵。

蔡其昌認為許多台灣球迷即使飛往日本，也可能因門票一票難求而無法進場加油，因此希望在東京策劃「台灣之夜」，轉播台日大戰，集結球迷，讓球員感受到支持。白尊宇：『(原音)他(蔡其昌)覺得其實重點是有沒有人那個內心的安定感、穩定感，跟知道大家在支持你。所以他說如果我們真的就讓球員也知道說我們有2,000人，有多少人在東京一起幫你加油，嗯，其實那個安定感會很夠。所以我在想好像可以幫到球員又可以幫到球迷，那我們就開始來構思這整個計畫。』

此次募資行動規劃4個階段，從東京一路延伸至台北。第一階段目標新台幣250萬元，在東京巨蛋周邊刊登應援廣告；第二階段累積至650萬，進駐東京車站大型廣告版位；第三階段達1,400萬，將於東京舉辦「台日大戰」轉播應援；最終若募資突破2,450萬，將首度在總統府前凱道舉辦戶外棒球轉播派對，打造史無前例的棒球應援場景。

募資行動自1月8日上線後迅速獲得球迷響應，不到2週便成功跨越第一階段門檻，累積金額已超過250萬元。白尊宇指出，考量東京三月夜間天候、公播權利金與場地容納人數，目前東京場台日大戰轉播規劃在室內場地舉辦，讓球迷能在舒適的環境中看球。同時邀請藝人邰智源擔任應援推手。

白尊宇指出，台灣隊才剛啟動集訓，團隊希望外界焦點仍回到場上的球員與教練身上，為避免應援行動喧賓奪主，因此將待國家隊最終名單出爐、賽事逼近時，應援力道才會全面升溫，讓球員知道不管他們身在何處，背後都有整個台灣一起為他們加油。他也強調，群眾募資不只是籌資工具，更是直接傾聽球迷需求的管道，他認為未來有機會成為棒球與運動產業的新模式。(編輯：沈鎮江)