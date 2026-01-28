東京拉麵雙強登台！麵魚、滿雞軒共構中山老宅，魚系與鴨湯一次滿足！

（圖／品牌提供）

拉麵控注意！東京錦糸町拉麵傳奇「麵魚」、「滿雞軒」正式進軍台灣！不只原汁原味複製日本風味，甚至罕見地讓兩間風格、哲學截然不同的名店，共存於同一棟中山區老宅之中。

被譽為拉麵奇才的橋本友則，從《電視冠軍》東京拉麵職人賽奪冠，到接連打造出「真鯛らーめん 麺魚」與「中華そば 満鶏軒」兩大Tabelog百名店。對許多拉麵迷而言，「麵魚」是鮮魚系拉麵的天花板。它的成功，並非來自噱頭，而是對「真鯛」這種高級白肉魚的極致拆解與尊重。橋本社長堅持使用愛媛縣宇和島產真鯛，湯頭不加多餘調味，僅以大量魚骨與水，慢火熬煮六小時以上，直到自然乳化。

清湯與濃湯的差異，來自對魚骨部位的精準分工。中骨與腹骨負責清甜與油脂平衡，魚頭則提供膠質與深度，再以少量雞爪輔助結構，卻不喧賓奪主。為了讓台灣吃到的每一口與東京一致，麵魚台北首店歷經一年以上籌備，甚至成立貿易公司，專門自日本進口完整真鯛魚骨，克服高門檻檢疫流程。

配料同樣毫不妥協。真鯛腹骨魚肉蒸煮兩小時後手工剝取，再經炙燒，為清雅魚香添上焦香層次，每碗約有15克的魚肉量。叉燒則選用台灣豬肉低溫熟成，櫸木煙燻帶來淡淡木質香，搭配小松菜，讓整碗拉麵在清、鮮、香之間取得精準平衡。

如果說麵魚是海洋的清澈延伸，那麼滿雞軒，則是陸地的溫潤深層。滿雞軒最令人震撼的地方，在於它完全捨棄雞骨與豬骨，選擇「100%鴨高湯」作為唯一基底。鴨架在去除胸腿後整副下鍋，經長時間慢熬，透過精準火候與細膩去雜技術，萃取出柔和卻層次豐富的鴨旨味。

滿雞軒提供鹽味與醬油兩款經典湯型，最後點上數滴鴨油與松露油，讓香氣在口中緩緩展開。燻製鴨胸叉燒柔嫩不乾，骰子型鴨腿彈牙多汁，搭配蔥段或蔥丁與柚子清香，讓整體風味在濃郁與清爽之間流動自如。而真正讓老饕念念不忘的，是每日限量的「滿雞丼」。燻製鴨胸、鴨腿鋪滿日本七星米飯上，特製醬油與鴨油交織香氣，最後加上現煎頂級鴨肝，將「鴨」的各種美味一次演繹。

麵魚與滿雞軒選擇共構於同一空間，並非妥協，而是一種自信。走進老宅，就像在同一個屋簷下，體驗海與陸、清與濃、冷靜與溫柔的兩條平行線。麵條部分，兩店也攜手台灣指標性製麵廠「虎軒製麵」，客製四款專屬麵體，確保掛湯性與咬感，讓湯與麵真正融為一體。更有趣的是，店內選酒不走傳統日系路線，而選擇台灣在地的「臺虎精釀」，以清爽無負擔的特性，陪伴高完成度的湯頭，讓整體體驗更貼近台北當代飲食文化。

另一邊，源自東京、以雞白湯拉麵為核心的品牌「雞湯桑」推出快閃企劃，將於1月20日至2月1日邀請日本新世代拉麵職人代表、東京知名拉麵名店Ramen Mitaba的佐野真伊親臨合作，以套餐形式推出限定聯名菜單，完整呈現日式泡系拉麵的多層次風味體驗。

「漂浮紅油豆乳拉麵」作為本季主打聯名新品，入口首先感受豆乳泡沫的柔順溫潤，隨後香辣紅油與特製絞肉逐步釋放層層旨味，濃而不膩，最後以檸檬帶出清爽明亮的尾韻，使整體風味在濃郁與清新之間巧妙轉換，細膩呈現日式拉麵對層次與細節的職人講究。搭配前菜「明太子雞肉時蔬海苔包」、飲品「洛神紅霞氣泡飲」、甜點「梅果膠顏木耳露」，邀請消費者在一餐之中，細細品味職人拉麵所帶來的日式飲食美學。餐點將於2月2日至4月30日期間於全台門市續賣，邀請消費者親身感受泡系拉麵的細膩魅力。

INFO

真鯛らーめん 麺魚 中山店、中華そば 満鶏軒 中山店

地址：台北市中山區中山北路二段84巷37號

營業時間：週一到週日 11:00～21:30（最後點餐時間 21:00）

排隊規則：進店選擇品牌後掃描QRCode取號，依序在戶外排隊等待，每一輪為12人

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

