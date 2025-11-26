東京擬調住宿稅 從200日圓改抽3%

▲東京正在考慮修改現行針對飯店和旅館住宿者課徵的住宿稅制度，將從定額方式改為定率制。（圖／取自pexels）

[NOWnews今日新聞] 未來赴日旅遊的國人，在準備旅遊經費時要特別注意了！東京正在考慮修改現行針對飯店和旅館住宿者課徵的住宿稅制度，從原本每晚收取100至200日圓的定額方式，改為課徵住宿費用3%的定率制，且不設定金額上限，高級飯店費用越貴收得越多，連民宿也納入課稅範圍。

根據讀賣新聞報導，東京自2002年10月起開始徵收住宿稅，針對每人每晚住宿費用1萬日圓至1萬5000日圓以下的情況徵收100日圓，1萬5000日圓以上則徵收200日圓。

住宿稅的相關收入用於觀光政策，然而由於訪日遊客急劇增加，行政成本也隨之增加。在今年的年度預算中，觀光政策費用編列了306億日圓，而預計住宿稅收僅有69億日圓，有明顯落差。

有消息人士透露，東京都正在考慮修改現行針對飯店和旅館住宿者課徵的住宿稅制度，將在近期公布草案並進行公開意見徵集，最快將於本年度內向都議會提交條例修正案。

將稅制改為定率制，目的正是為了填補稅收額與觀光政策費用之間的巨大缺口。定率制更容易應對景氣波動和物價上漲，並且可以根據外資高級飯店等高額住宿費用來課稅。預估更改稅制後，稅收將突破1百億日圓，約為目前的2倍水準。

然而，承擔向旅客代收稅款職責的住宿業者，其負擔將會增加。在日本國內，北海道俱知安町已於2019年11月以2%的稅率引入定率制，沖繩縣也以在2026年度內引入為目標。

