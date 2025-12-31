東京新宿歌舞伎町驚傳賓士車衝上人行道意外 1駕駛、2行人受傷

日本東京新宿歌舞伎町附近，今（31）日下午驚傳轎車衝上人行道事故，包含轎車駕駛在內總共3人受傷送醫。

據日本媒體報導，東京新宿歌舞伎町，今（31）日下午，發生汽車衝上人行道意外，轎車駕駛與至少2名行人受傷。

據報導，這起事件發生在當地時間今天下午4點半左右，在新宿車站旁，通稱「新宿大高架橋」西側的交叉路口，一輛白色賓士轎車，疑似失控衝上人行道。事故發生之後，多輛救護車已趕抵現場。東京消防單位指出，這起事故共有3人受傷，包括肇事轎車駕駛，和2名10多歲女性路人，3人都已經送醫治療。

從現場監視器拍下的畫面可以看到，有3名女子站在斑馬線前交談時，這輛白色賓士突然直衝而來，其中1人發現狀況不對，及時閃開，另外2人則是遭轎車撞倒在地。周遭民眾見狀，急忙上前關心傷者狀況，而躲開的女子顯然受到莫大驚嚇，呆愣在原地許久，才緩緩回過神來。