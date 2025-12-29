即時中心／潘柏廷報導

最新消息，日本東京新宿區當地時間29日中午過後，有一名30多歲女子慘遭男子持刀砍傷，胸部及其他部位被刺中4刀，所幸送往醫院救治後，意識清醒，目前情況穩定；而頭戴黑帽的凶嫌似乎也認識被害人，目前警方正持續追緝中。

據了解，事件發生地點位於 JR 高田馬場站西南方約 300 公尺的居民區，有一名30多歲女子被發現倒在街頭；初步掌握，被害人慘遭一名男子持刀攻擊，導致其胸部及其他部位被刺中4刀，幸虧送往醫院途中時意識清醒，且搶救後情況也穩定。

東京警視廳則稱，這起刺傷事件據信是由一名與該女子相識的男子所為，該男子在事發後逃離了現場；逃脫的男子身高約175公分，而且頭戴黑色帽子，身穿黑色套頭衫、長褲，背著背包。目前警察廳調查凶嫌下落，也懷疑凶嫌涉嫌謀殺未遂，同時也在調查事件詳情原因。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／東京新宿街頭染血！30多歲女子遭砍4刀倒地 黑帽男逃逸中

