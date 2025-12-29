東京新宿驚傳持刀傷人！女子遭刺多刀倒地 嫌犯仍逃亡中

綜合日媒報導，日本東京新宿區高田馬場一處住宅區今（29）日發生一起持刀傷人案件，一名30多歲的女子遭嫌犯用利器刺傷，所幸女子送醫時仍有意識。日本警視廳已以殺人未遂嫌疑追查嫌犯去向，並持續釐清案情。

警方指出，員警獲報後到場發現女子倒落在地，研判女子是在附近一棟公寓2樓走廊遭人使用利器刺傷，造成女子胸部、背部與手部等處受傷。

警方表示，嫌犯疑與女子相識，犯案後隨即逃逸。警方進一步指出，嫌犯年約30多歲、身高約175公分，身穿黑色鴨舌帽、黑色外套與長褲，並背著背包，逃跑時疑似帶著一把刀。

責任編輯／周瑾逸

