即時中心／林韋慈報導

據日本媒體今（30）日報導，昨（29）日東京新宿街頭發生一起持刀傷人案件，一名約30多歲的養生館女店長遭人砍傷，犯嫌犯案後逃逸。警方經追查，於今凌晨成功逮捕一名中國籍男子，該男子過去曾出入該養生館，疑似與女店長發生消費糾紛。

根據日本媒體報導，事件發生於昨（29）日中午，地點位在東京都新宿區高田馬場街頭。一名30多歲女性遭男子持刀攻擊，胸部與腹部多處受傷，隨即被送往醫院治療，所幸目前無生命危險，行兇男子則當場逃離現場。

廣告 廣告

警方初步研判，案件可能為熟人犯案，並從相關線索推測嫌犯可能為中國籍人士。經連夜追緝，警方於今（30）日凌晨在千葉市一間餐館內，逮捕35歲中國籍男子朱煜，現居千葉市。警方調查，嫌犯犯案後先搭乘計程車，再轉乘電車逃亡，警方透過沿線監視器畫面蒐證鎖定行蹤，最終成功將其逮捕。

警方進一步說明，受害女子為高田馬場一間養生館的店長，嫌犯過去曾以顧客身分造訪該店，雙方疑因消費問題發生糾紛。嫌犯到案後以日語表示將「保持沉默」，警方正持續釐清犯案動機與詳細經過。

原文出處：快新聞／東京新宿高田馬場持刀砍人案 警方逮捕中國籍男子疑「消費糾紛」

更多民視新聞報導

中共軍演成台股殺手？今下跌逾百點 分析師：「這類股」有成長潛力

中國圍台軍演！許淑華連問「這一題」 蔣萬安尷尬反應曝

李在明1月初訪中！圍台軍演「劃紅線」 韓學者：台灣問題勢必成焦點

