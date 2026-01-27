東京旅宿新選！ T-home景2月開幕 玩晴空塔、淺草超方便

公寓式飯店「T-home 景（KEI）」將於2月中旬登場，玩東京晴空塔、淺草超方便，很適合家族或團體等多人出遊！

東武集團旗下的東武不動產宣布，公寓式飯店品牌「T-home」系列將於 2026 年 2 月中旬推出全新飯店「T-home 景（KEI）」。目前「T-home」品牌已在東京晴空塔城周邊營運6間飯店、共有13間客房，而這次開幕的第7家飯店「T-home 景（KEI）」將設有29 間客房，可容納約200位旅客入住，成為該品牌規模最大的一間飯店。

東武不動產正推動名為「Kotomachi Project」的區域活化計畫，希望將造訪東京晴空塔城的人潮帶進周邊街區，而「T-home」系列飯店的拓展正是該計畫的一環。「T-home 景（KEI）」也以重視在地交流與體驗為理念，取名為「景」，象徵著「打造熱鬧街景」的願景。

以江戶時代「長屋」為靈感 現代日式風格客房感受日本文化

「T-home 景（KEI）」特別鎖定外國觀光客，希望旅客待在飯店時也能自然地感受到日本文化的氛圍，於是，飯店採用木造兩層樓建築，其靈感來自江戶時代的傳統集合住宅「長屋」，客房設計則以融入日本傳統元素的現代日式風格呈現，館內的開放空間未來也預計舉辦各式活動，讓旅客隨著四季變化，體驗不同時節的日本風情。

多人入住、長住都方便 東京兩大機場直達好輕鬆

「T-home」系列飯店的一大特色，是可容納多人同住，非常適合家族或朋友結伴同行。「T-home 景（KEI）」共有29間客房，依房型不同，可供4人到最多 10人入住。房內備有廚房、洗衣機、冰箱、微波爐等各式家電與餐具，不論是短期旅行或長期住宿都十分便利。

所有「T-home」系列飯店皆位於東京晴空塔城周邊。新開幕的「T-home 景（KEI）」也距離押上站步行僅3分鐘，從東京晴空塔站步行約5分鐘內可達，交通方面相當方便。押上站除了可直達羽田機場與成田機場兩大機場之外，若前往熱門景點淺草，也只需搭乘都營淺草線2站、約3分鐘就能抵達，對外國旅客來說，是暢遊東京的理想據點。

【INFO】

飯店名稱：T-home 景（KEI）

地址：日本東京都墨田區押上1-25-10

交通方式：東武晴空塔線、東京地鐵 半藏門線、都營淺草線、京成押上線 押上（晴空塔前）站 A1出口步行3分鐘

