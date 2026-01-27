東京旅遊全攻略：「八重洲地下街Yaechika」購物美食一站到位
位於東京車站地下的「八重洲地下街Yaechika」，集購物、美食與咖啡廳於一體，是能一站體驗東京魅力的逛街聖地。本篇將從必逛店鋪、貼心服務到交通動線等面向，帶各位一次掌握完整逛街重點。
隱身在東京車站地下的逛街天堂——八重洲地下街Yaechika
「東京車站」作為東京的象徵性地標，不僅是交通的中心樞紐，也是旅客必訪的代表景點之一。但你知道嗎？它真正迷人的地方，其實隱藏在「地下」。
位於東京車站地下的「八重洲地下街 Yaechika（ヤエチカ）」，自1965年開業以來，今年迎來60週年，是日本規模數一數二的地下街。這裡就像一座擁有完整機能的地下城，匯集約180間店鋪，每一間寶藏店鋪，都值得旅人們慢慢探索、逐一開箱。
Yaechika為全室內空間，因此不論晴雨或酷暑嚴寒，都能盡情享受購物與美食，這也是它最吸引人的特色之一。從東京最新流行單品、日本特色的經典伴手禮，到深受在地人喜愛的口袋美食名店，所有需求都能在這裡一次滿足。
在行程安排緊湊的東京旅行中，若仍希望擁有完整的旅遊體驗，Yaechika絕對是不可錯過的關鍵站點。現在就跟著JAPANKURU團隊，一起出發開逛吧！
地址：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1 B1、B2
營業時間：
【餐廳、咖啡廳】依各店鋪而異
【服飾、生活雜貨】10:00～20:00
【服務類】10:00～20:00
官方網站
Instagram｜Facebook｜X
八重洲地下街Yaechika全攻略
Yaechika主要分為「時尚、生活雜貨」與「餐廳、咖啡廳」兩大區域，旅人能輕鬆在同一站點同時享受購物與美食；此外，館內也設置了多樣貼心的服務。接下來就一起來看看各區的特色與魅力吧！
▎①【購物區】小心荷包失守！服飾、生活雜貨通通有
若你是為了尋找有品味的時尚單品而來到東京，Yaechika絕對是不可錯過的重點購物區。無論是男裝、女裝，還是訂製西裝、鞋款、包件與各式配件，甚至連運動用品都能在這裡找到。
其中，「UNITED ARROWS green label relaxing」可說是Yaechika時尚區中最值得關注的品牌之一。以「Be happy」為品牌理念，推出每次造訪都能帶來新發現的服飾與生活雜貨，巧妙地為日常穿搭注入剛剛好的流行感，是許多人來東京時必逛的人氣品牌。
鞋類愛好者也別錯過「ABC-MART」，款式選擇豐富，從商務皮鞋到女鞋、童鞋都有，能一次滿足不同需求。
若正在尋找一份別具意義的禮物，則非常推薦「LIB」。店內主打12色系的環保皮革商品，並提供最快10分鐘即可完成的姓名刻印服務，無論是送禮或自用都相當合適。
除了時尚服飾之外，日本旅遊購物清單中一定少不了的生活雜貨，在Yaechika也同樣一應俱全。像是隸屬DAISO集團的「Standard Products」與「THREEPPY」，主打設計感十足的生活雜貨，深受喜愛；而兼具高CP值與實用性的「3COINS」，同樣是不能錯過的必逛店鋪。
日本旅遊必訪的「零食、酒類唐吉訶德（お菓子ドンキ・お酒ドンキ）」也在此設店，從話題零食到伴手禮都能一次購齊。其他還有自然系美妝品牌「LUSH」，以及販售咖啡豆與進口食品的「咖樂迪咖啡農場（KALDI Coffee Farm）」等多家人氣品牌，讓你逛到停不下來。
若你正在尋找充滿日本風情的香氛伴手禮，推薦來逛逛「香十」。這是一間以東京銀座為起點，將日本傳統香文化以現代手法重新詮釋的香氛專賣店，非常適合在此挑選一份有故事、有意義的特別紀念品。
▎②【美食區】在Yaechika品嚐東京美味
Yaechika不只是購物天堂，同時也是匯集各式美味的美食聚集地。像是集結7間拉麵名店的「東京拉麵橫丁」，以及匯聚4家人氣咖哩專賣店的「TOKYO CURRY QUARTET（東京咖哩四重奏）」。從風格鮮明的主題美食，到來日必吃的經典料理，都能在這裡一次品嚐。
其他還有主打份量十足的涮涮鍋、壽喜燒吃到飽的「涮涮鍋但馬屋」，包含豐富的副餐與飲品，非常適合想好好享用一頓正餐的旅人；以酥脆天丼聞名的「TENYA（てんや）」，除了蕎麥麵與烏龍麵之外，定食選擇也相當齊全；再加上日本迴轉壽司的代表品牌「壽司郎」，能依照當下心情與喜好自由選擇想吃的品項。
想讓日本旅行的氛圍更加到位，當然也不能錯過這裡的居酒屋選擇。充滿在地風情的「八重洲もつ焼酒場てけてけ」，特別講究食材的新鮮度，所有食材皆於店內細心處理，讓人能安心品嚐道地又下酒的居酒屋料理。
另一間同樣值得推薦的「海人酒房」，則以重現沖繩民家的熱鬧氛圍為特色，即使身處東京，也能吃到正宗的沖繩料理，並搭配多款傳統泡盛酒，享受濃厚的南國島嶼風情。
吃飽喝足或是逛街逛累了，Yaechika也有不少頗具品味的咖啡廳，適合坐下來喘口氣。其中推薦來自西雅圖的「TULLY’S COFFEE」，這是一家專注於精品咖啡的連鎖品牌，嚴選世界各地咖啡豆，由咖啡師細心萃取每一杯濃縮咖啡，讓人能輕鬆享受高品質的咖啡風味，輕食選項也相當豐富。
若想要更靜謐、放鬆的氛圍，則推薦「星乃珈琲店」，手沖咖啡搭配沉穩舒適的空間，非常適合慢慢度過一段悠閒的休憩時光。
而「神乃珈琲」則將日本獨有的美學與細膩感性融入進每一杯咖啡，在充滿日式美感的空間裡，不妨坐下來品嚐一杯別具意義的精品咖啡，為旅程留下片刻靜好。
▎③ 貼心又完善的服務
Yaechika不僅好逛、好吃，在服務設施方面同樣相當完善，是即使攜帶孩童也能安心造訪的友善空間。館內設有附尿布更換台與兒童座椅的洗手間，讓帶著幼兒旅行的家庭，也能無顧慮地輕鬆逛街與用餐。
一不小心越買越多，行李也跟著增加怎麼辦？這時不妨善用館內的投幣式置物櫃，寄放行李後即可輕裝再出發，繼續添購新戰利品。此外，若臨時需要現金，館內也貼心提供ATM與外幣兌換服務，買到最後一刻也不用擔心。
更意想不到的是，Yaechika內還設有美髮與美甲沙龍；而對於接下來還有其他行程安排的旅人，也能使用館內的租車服務。從購物、美食，到美容與各式生活服務，都能在同一空間一次完成，真的是超級方便。
交通超便利！如何前往八重洲地下街Yaechika
Yaechika就位於東京都心，地理位置絕佳，從四面八方前來都相當方便。最直接的方式是利用JR東京車站，因為Yaechika與JR東京車站「八重洲地下中央口」相連，即使遇到雨天或天氣不佳，也能不受影響、輕鬆抵達。
搭乘JR山手線：從上野約8分鐘、秋葉原約4分鐘即可到達；從澀谷、池袋約24分鐘；從新宿約31分鐘。
從機場前來：從羽田機場約30分鐘、成田機場約55分鐘即可抵達。無論是旅程一開始，或是返程前的空檔，都能輕鬆順路造訪。
若搭乘地下鐵，則可從東京Metro銀座線、東西線、都營淺草線「日本橋站」步行約6分鐘；或銀座線「京橋站」8號出口步行約7分鐘即可抵達。此外，東西線「大手町站」或丸之內線「東京站」也都在步行範圍內，非常適合在既定行程中順道散步前往。
東京旅遊「攻略精華」直接前往Yaechika
無論天氣好壞，都能在舒適的室內空間中一次完成購物與美食巡禮，再加上串聯東京各地的超強交通便利性，八重洲地下街Yaechika可說是濃縮了東京旅遊魅力的精華據點。
還在煩惱下一站該去哪裡嗎？不妨就以Yaechika為中心，盡情享受購物與美食的雙重魅力吧！也歡迎參考我們更多東京旅遊推薦行程，延伸探索更多東京話題景點與隱藏名所，讓你的東京之旅更加充實精彩。
想獲得更豐富的日本旅遊購物資訊和最新消息，就趕快關注我們Japankuru的Instagram、Facebook和Threads吧！
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 626則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 425則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 59 分鐘前 ・ 34則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 7則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導現行新台幣紙鈔除伍佰圓、壹仟圓、貳千圓非政治人物外，壹百圓及貳百圓則分別是孫中山和蔣介石；不過新台幣睽違24年將要改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明並宣布，開放「臺灣之美」系列主題的12項面額票選，而央行發行局局長鄧延達也坦言，本次投票項目並沒有政治人物的項目。民視 ・ 2 小時前 ・ 91則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 191則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 37則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 9則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言