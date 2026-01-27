東京旅遊全攻略：「八重洲地下街Yaechika」購物美食一站到位

位於東京車站地下的「八重洲地下街Yaechika」，集購物、美食與咖啡廳於一體，是能一站體驗東京魅力的逛街聖地。本篇將從必逛店鋪、貼心服務到交通動線等面向，帶各位一次掌握完整逛街重點。



隱身在東京車站地下的逛街天堂——八重洲地下街Yaechika

「東京車站」作為東京的象徵性地標，不僅是交通的中心樞紐，也是旅客必訪的代表景點之一。但你知道嗎？它真正迷人的地方，其實隱藏在「地下」。



位於東京車站地下的「八重洲地下街 Yaechika（ヤエチカ）」，自1965年開業以來，今年迎來60週年，是日本規模數一數二的地下街。這裡就像一座擁有完整機能的地下城，匯集約180間店鋪，每一間寶藏店鋪，都值得旅人們慢慢探索、逐一開箱。



Yaechika為全室內空間，因此不論晴雨或酷暑嚴寒，都能盡情享受購物與美食，這也是它最吸引人的特色之一。從東京最新流行單品、日本特色的經典伴手禮，到深受在地人喜愛的口袋美食名店，所有需求都能在這裡一次滿足。



在行程安排緊湊的東京旅行中，若仍希望擁有完整的旅遊體驗，Yaechika絕對是不可錯過的關鍵站點。現在就跟著JAPANKURU團隊，一起出發開逛吧！





八重洲地下街Yaechika全攻略



Yaechika主要分為「時尚、生活雜貨」與「餐廳、咖啡廳」兩大區域，旅人能輕鬆在同一站點同時享受購物與美食；此外，館內也設置了多樣貼心的服務。接下來就一起來看看各區的特色與魅力吧！

▎①【購物區】小心荷包失守！服飾、生活雜貨通通有

若你是為了尋找有品味的時尚單品而來到東京，Yaechika絕對是不可錯過的重點購物區。無論是男裝、女裝，還是訂製西裝、鞋款、包件與各式配件，甚至連運動用品都能在這裡找到。



其中，「UNITED ARROWS green label relaxing」可說是Yaechika時尚區中最值得關注的品牌之一。以「Be happy」為品牌理念，推出每次造訪都能帶來新發現的服飾與生活雜貨，巧妙地為日常穿搭注入剛剛好的流行感，是許多人來東京時必逛的人氣品牌。



鞋類愛好者也別錯過「ABC-MART」，款式選擇豐富，從商務皮鞋到女鞋、童鞋都有，能一次滿足不同需求。



若正在尋找一份別具意義的禮物，則非常推薦「LIB」。店內主打12色系的環保皮革商品，並提供最快10分鐘即可完成的姓名刻印服務，無論是送禮或自用都相當合適。

Standard Products & THREEPPY

除了時尚服飾之外，日本旅遊購物清單中一定少不了的生活雜貨，在Yaechika也同樣一應俱全。像是隸屬DAISO集團的「Standard Products」與「THREEPPY」，主打設計感十足的生活雜貨，深受喜愛；而兼具高CP值與實用性的「3COINS」，同樣是不能錯過的必逛店鋪。

日本旅遊必訪的「零食、酒類唐吉訶德（お菓子ドンキ・お酒ドンキ）」也在此設店，從話題零食到伴手禮都能一次購齊。其他還有自然系美妝品牌「LUSH」，以及販售咖啡豆與進口食品的「咖樂迪咖啡農場（KALDI Coffee Farm）」等多家人氣品牌，讓你逛到停不下來。



若你正在尋找充滿日本風情的香氛伴手禮，推薦來逛逛「香十」。這是一間以東京銀座為起點，將日本傳統香文化以現代手法重新詮釋的香氛專賣店，非常適合在此挑選一份有故事、有意義的特別紀念品。



▶ Yaechikae更多購物資訊



▎②【美食區】在Yaechika品嚐東京美味

Yaechika不只是購物天堂，同時也是匯集各式美味的美食聚集地。像是集結7間拉麵名店的「東京拉麵橫丁」，以及匯聚4家人氣咖哩專賣店的「TOKYO CURRY QUARTET（東京咖哩四重奏）」。從風格鮮明的主題美食，到來日必吃的經典料理，都能在這裡一次品嚐。



其他還有主打份量十足的涮涮鍋、壽喜燒吃到飽的「涮涮鍋但馬屋」，包含豐富的副餐與飲品，非常適合想好好享用一頓正餐的旅人；以酥脆天丼聞名的「TENYA（てんや）」，除了蕎麥麵與烏龍麵之外，定食選擇也相當齊全；再加上日本迴轉壽司的代表品牌「壽司郎」，能依照當下心情與喜好自由選擇想吃的品項。

想讓日本旅行的氛圍更加到位，當然也不能錯過這裡的居酒屋選擇。充滿在地風情的「八重洲もつ焼酒場てけてけ」，特別講究食材的新鮮度，所有食材皆於店內細心處理，讓人能安心品嚐道地又下酒的居酒屋料理。



另一間同樣值得推薦的「海人酒房」，則以重現沖繩民家的熱鬧氛圍為特色，即使身處東京，也能吃到正宗的沖繩料理，並搭配多款傳統泡盛酒，享受濃厚的南國島嶼風情。

吃飽喝足或是逛街逛累了，Yaechika也有不少頗具品味的咖啡廳，適合坐下來喘口氣。其中推薦來自西雅圖的「TULLY’S COFFEE」，這是一家專注於精品咖啡的連鎖品牌，嚴選世界各地咖啡豆，由咖啡師細心萃取每一杯濃縮咖啡，讓人能輕鬆享受高品質的咖啡風味，輕食選項也相當豐富。



若想要更靜謐、放鬆的氛圍，則推薦「星乃珈琲店」，手沖咖啡搭配沉穩舒適的空間，非常適合慢慢度過一段悠閒的休憩時光。



而「神乃珈琲」則將日本獨有的美學與細膩感性融入進每一杯咖啡，在充滿日式美感的空間裡，不妨坐下來品嚐一杯別具意義的精品咖啡，為旅程留下片刻靜好。



▶ Yaechika更多美食資訊



▎③ 貼心又完善的服務

Yaechika不僅好逛、好吃，在服務設施方面同樣相當完善，是即使攜帶孩童也能安心造訪的友善空間。館內設有附尿布更換台與兒童座椅的洗手間，讓帶著幼兒旅行的家庭，也能無顧慮地輕鬆逛街與用餐。



一不小心越買越多，行李也跟著增加怎麼辦？這時不妨善用館內的投幣式置物櫃，寄放行李後即可輕裝再出發，繼續添購新戰利品。此外，若臨時需要現金，館內也貼心提供ATM與外幣兌換服務，買到最後一刻也不用擔心。



更意想不到的是，Yaechika內還設有美髮與美甲沙龍；而對於接下來還有其他行程安排的旅人，也能使用館內的租車服務。從購物、美食，到美容與各式生活服務，都能在同一空間一次完成，真的是超級方便。



▶ Yaechika服務介紹與導覽地圖



交通超便利！如何前往八重洲地下街Yaechika

Yaechika就位於東京都心，地理位置絕佳，從四面八方前來都相當方便。最直接的方式是利用JR東京車站，因為Yaechika與JR東京車站「八重洲地下中央口」相連，即使遇到雨天或天氣不佳，也能不受影響、輕鬆抵達。



搭乘JR山手線：從上野約8分鐘、秋葉原約4分鐘即可到達；從澀谷、池袋約24分鐘；從新宿約31分鐘。

從機場前來：從羽田機場約30分鐘、成田機場約55分鐘即可抵達。無論是旅程一開始，或是返程前的空檔，都能輕鬆順路造訪。



若搭乘地下鐵，則可從東京Metro銀座線、東西線、都營淺草線「日本橋站」步行約6分鐘；或銀座線「京橋站」8號出口步行約7分鐘即可抵達。此外，東西線「大手町站」或丸之內線「東京站」也都在步行範圍內，非常適合在既定行程中順道散步前往。



東京旅遊「攻略精華」直接前往Yaechika

無論天氣好壞，都能在舒適的室內空間中一次完成購物與美食巡禮，再加上串聯東京各地的超強交通便利性，八重洲地下街Yaechika可說是濃縮了東京旅遊魅力的精華據點。



還在煩惱下一站該去哪裡嗎？不妨就以Yaechika為中心，盡情享受購物與美食的雙重魅力吧！也歡迎參考我們更多東京旅遊推薦行程，延伸探索更多東京話題景點與隱藏名所，讓你的東京之旅更加充實精彩。



