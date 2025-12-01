東京旅遊必去景點「上野動物園」探索日本第一座動物園的魅力

喜歡動物園的人，在安排東京行程時，大多會把「上野動物園」納入其中，這裡也是許多親子旅遊的熱門首選。不論是第一次前往，還是已經造訪過無數次，都會被上野動物園的魅力深深吸引，是一處經典的東京必訪景點。

上野動物園：兼具歷史與參觀亮點的東京必去景點

來到東京旅行，上野公園通常是大家會排進行程的必去景點之一。在這座廣大的公園裡，有一座深受國內外遊客喜愛的上野動物園。無論是與朋友同遊、獨旅時想找個放鬆的地方、安排一場約會，或是在日本旅行中尋找適合孩子造訪的家庭景點，上野動物園都是再完美不過的選擇。對於喜歡動物、想更深入探索動物世界的人來說，更是一定要把這裡排進行程。

動物園距離上野車站出口僅幾步路的距離，地理位置相當便利，能輕鬆安排進你的東京旅行清單中。

「上野動物園」作為日本第一座動物園，在東京的歷史中也扮演著重要的象徵角色。日本動物園的起源可追溯至1867年巴黎世界博覽會，當時日本學者受到植物園與動物展示的啟發，促成了1882年東京「日本版動物園」的誕生。

上野動物園從最初作為上野公園內一個小型設施起步，經過140多年的發展，如今已大幅成長，園區規模擴大到最初的約10倍，目前飼育的動物種類約有300種。不僅如此，動物園也肩負著新的使命——投入瀕危物種保育計畫。同時，也相當重視教育功能，致力於為從孩童到成人的所有來訪者提供學習機會，打造一個讓人類與各種動物能共同生活的未來。無論你是想更了解日本與世界各地的動物，還是想親眼看看這座東京的象徵性地標，來日本旅行時都非常推薦把上野動物園排進行程。

上野動物園

地址： 東京都台東区上野公園9-83

開園時間： 9:30～17:00（可能依其他因素而做調整）

門票：成人 600日圓｜敬老票 300日圓｜學生（13～15歲）200日圓｜兒童免費

官方網站（簡體）

上野動物園必看動物：超可愛動物明星＆稀有物種一次集結

上野動物園受歡迎的動物們

在上野動物園裡，最受歡迎的動物有哪些呢？

這座歷史悠久的動物園中，最具代表性的動物當然就是「大貓熊」。不過，目前園內的兩隻貓熊──曉曉與蕾蕾，預計會在2026年2月20日前返回中國。但這並不代表上野動物園就沒有其他看點！除了大貓熊之外，園內還有另一種備受喜愛的「貓熊」……。

離貓熊館不遠的地方，飼養著幾隻毛茸茸的「小貓熊（又叫紅貓熊）」。你可以近距離看到牠們在室內攀爬架上靈活穿梭、用柔軟的小前掌互相玩耍的模樣，或是在戶外草地上奔跑嬉戲的可愛身影。

接下來是在日本非常受歡迎的鳥類明星——鯨頭鸛。你或許是第一次見到這種鳥，但牠銳利的眼神和巨大嘴喙絕對會讓你留下深刻的印象。牠最有名的習性就是能長時間一動不動地站著，第一眼看到時可能會誤以為園方把雕像關進籠子裡。運氣好的話，還會聽到牠敲擊喙時發出的巨大「咔咔」聲，節奏感十足，聽起來就像是在打鼓。

2025下半年，上野動物園的「侏儒河馬」館人氣突然暴漲，全都歸功於那隻小小的侏儒河馬寶寶──「Kobushi（コブシ）」。受到遠在泰國爆紅的前輩「彈跳豬Moo Deng」影響，這隻圓滾滾的超可愛小河馬從出生起就備受矚目，未來肯定會長成一隻威風凜凜的大河馬吧～趕快趁現在還是小小一隻的時候來看看牠，萌萌的外表絕對會瞬間融化你的心！

日本特有種

在日本旅行時，能看到日本特有的物種本身就是一件讓人興奮的事。而在上野動物園，你不只能看到這些珍貴的日本特有種，還能親眼見證為了保護牠們、讓牠們在園內與野外持續繁衍所付出的各種努力，真的會讓人感動。

其中一個重要的保育案例，就是「日本雷鳥（ライチョウ）」。這種蓬鬆又圓滾滾的可愛鳥類只棲息在日本特定的高山地區，但因全球暖化造成的一連串生態變化，牠們的棲地被野生鹿群嚴重啃食破壞。儘管目前沒有簡單又能立即見效的解決方案，日本各地的動物園仍持續投入保育工作。而你在上野動物園看到的蓬鬆可愛的雷鳥，就是這些努力所帶來的成果。

另一個保育成功的代表就是「琉球松鴉（ルリカケス）」，牠們全身覆蓋著宛如珠寶般的亮麗羽毛，看起來就像是從高級時裝伸展台走出的明星。琉球松鴉只棲息在日本南部的少數島嶼，過去因為美麗的羽毛遭人類濫捕，加上外來種獴的掠食，使牠們的族群數量一度大幅減少。為了將牠們從瀕臨滅絕的邊緣拯救出來，上野動物園與東京大學以及奄美大島的當地團體合作，研究其築巢行為並輔助幼鳥育成。

另一種日本特有種「日本鬣羚（ニホンカモシカ）」，是棲息於北海道以外日本山岳地區的牛科鬣羚屬，被日本政府指定為「特別天然紀念物」。這種看起來像毛茸茸山羊的動物，曾在20世紀中期因過度獵捕而瀕臨滅絕，但在1970年代被成功復育，成為保育成功的代表案例。

在上野動物園，「尋找日本鬣羚」甚至成了園內一種（非官方）小遊戲。牠們灰褐色的毛色與園區的岩石、地面和灌木完美融為一體，很難一眼發現牠們，這十分考驗眼力。來參觀時，也試著找找看，看你能不能發現牠們的身影！

最後想問問大家，各位知道日本也有特有種蝙蝠嗎？在上野動物園，你可以看到琉球狐蝠（オリイオオコウモリ）和小笠原狐蝠（オガサワラオオコウモリ），這些蓬鬆的小傢伙意外地可愛！

必看動物們還有哪些？

上野動物園飼養了約300種動物，精彩看點多到數不完。而在這之中，還有許多「隱藏版人氣王」。

其中一位代表就是「兔猻（マヌルネコ）」。牠雖然不是上野動物園中最出名的，但憑著小小的圓耳朵和蓬鬆的大尾巴，成為存在感十足的隱藏明星。在展示區裡，你常能看到牠位居高處，用銳利的眼神俯視眾人，那若即若離的氣場，肯定會讓各位瞬間臣服。

看完毛茸茸的動物後，不妨換換口味，來到一邊的「裸鼴鼠（ハダカデバネズミ）」區。這些幾乎沒毛的小傢伙，外表或許難以在第一眼就擄獲你的心，但只要仔細觀察牠們忙著穿梭在複雜的地道迷宮，或在「睡眠區」裡互相依偎、輪流當彼此暖墊的行為，你可能會被牠們圈粉。

如果你喜歡大型動物，可以來看看「蘇門答臘虎」，但牠其實是世界上體型最小的虎種之一。當然，「小」只是相較於其他虎類，牠們依然相當威風。這些蘇門答臘虎在園內的小型森林區過著悠哉舒適的生活，常常整天躺在高台上休息，或享受觀察人類遊客的樂趣。建議你也到虎舍走一趟，讓牠們「看看你」！

上野動物園的其他樂趣：美食、購物、歷史景點

美味又有特色的動物園餐點

從主題樂園到動物園這類觀光園區，大家往往都把「園區餐點＝價格高、味道普」劃上等號，但上野動物園的餐食絕對會讓你徹底改觀。這裡不僅有以動物為主題、可愛到只捨得餵給相機的特色料理，口味也不馬乎，價格更是親民。

園內共有4處用餐飲點，從速食到休閒餐廳一應俱全：有搭配饢享用的正宗咖哩、份量十足的起司漢堡、日式蓋飯，以及動物園限定的牛肉咖哩與肉醬義大利麵等，選擇十分豐富。

在東園的「鳥之歌（バードソング）」與「猴山廚房（さるやまキッチン）」，以及西園的「變色龍咖啡廳（カフェカメレオン）」裡，你甚至可以品嚐到大貓熊吃的同款點心「貓熊糰子」！提供給遊客的版本與真正給大貓熊食用的配方幾乎相同，但稍微調整了含水量，並加了一點糖調味，使口感更軟Q、更容易入口。這款點心不只趣味十足，還具有公益意義，部分收益會捐給「大貓熊保育支援基金會」，用於支持大貓熊的保護與保育工作。此外，購買時還會附上一張曉曉或蕾蕾的紀念卡，背面印有貓熊糰子的食譜，回家後或許可以自己動手做做看喔～（資訊更新至2025年11月）

接下來就不得不提到園內最受歡迎的餐點了，其中之一就是動物造型的超可愛肉包系列。有以水獺臉為造型的「水獺肉包」，內餡是香氣四溢的豬肉與洋蔥，一口咬下超級滿足；還有整顆做成圓滾滾貓熊造型的「貓熊肉包」，內餡以豬肉搭配竹筍，呼應大貓熊的食性。造型可愛到開吃前一定要狂拍照，是來園必吃、人氣爆棚的特色餐點。

除了肉包，還能在園內吃到超可愛的角色便當——「貓熊便當」。使用香Q的糯米飯搭配雞肉與蔬菜，再以香菇與黑豆點綴出貓熊的耳朵與眼睛，從外觀、味道，到份量都令人相當滿足。

充滿日本魅力的上野動物園伴手禮

吃飽喝足後，別忘了逛逛特色伴手禮！上野動物園的禮品店除了販售絨毛玩偶、可愛鑰匙圈等經典商品外，也有許多以園內人氣動物為主題的周邊商品，從貓熊、兔猻、鯨頭鸛等應有盡有，像是印有蹲坐姿兔猻圖案的扇子，或是水墨風貓熊藝術馬克杯，都是相當具特色的紀念品。如果你喜歡方便收藏、又能展現日本味的物品，印有兔猻或鯨頭鸛圖案的小布或擦手巾就非常適合帶回家做為家中裝飾。

上野的地標與歷史建築

上野動物園擁有超過一世紀的悠久歷史，而上野公園本身的年代更為久遠，園區內散落著許多能讓人感受上野文化與歷史的建築。早在1600年代，不忍池畔曾有一座宏偉的佛教寺院——寬永寺，寺院境內原有的五重塔（日本國家指定重要文化財）至今仍保存於上野動物園內，矗立在日本鬣羚區附近。

附近還有一間為德川家光（江戶幕府第三代將軍）所建的茶室，是17世紀初期傳統建築之美的代表。此外，園內也保留了一座來自泰國贈送的傳統建築——泰式金亭，這座建築是為紀念日本與泰國締結「修好宣言」120週年而贈予的象徵性禮物，為上野動物園增添一抹異國風情。

由此可見，上野動物園不僅是動物愛好者的天堂，也是對歷史與建築感興趣的旅客值得深入探索的景點。

能更盡興享受上野動物園的貼心小技巧

① 出發前先查好官方行事曆



上野動物園一般在星期一休園，但遇到國定假日或特別活動時，休園日可能會有所調整。此外，特別活動期間可能會更改開園時間，甚至偶爾會有「特定日期免費入園」的優惠。為了避免撲空或錯過精彩活動，建議出發前先到官方網站查看當月行事曆喔！

② 抵達後記得先看地圖



上野動物園位於上野公園內，園區結構較為特殊，分成「東園」與「西園」兩大區域。建議先確認好園區地圖，標出想看的動物及其位置，方便規劃動線，就不用整天在兩區之間來回奔波。

③ 確認園內動線（避免迷路！）



即使看過地圖，許多遊客在東園與西園之間移動時仍容易迷路。想順利抵達想看的區域，就跟著我們以下的路線指引，少走幾步冤枉路：

▶︎ 從東園前往西園

大多數遊客會從東園的正門入園。若要前往西園，請一路直走，經過猴子展區後，看到猴山廚房（サル山キッチン）餐廳時左轉，沿著那條路前進就能抵達西園。

▶︎ 從西園前往東園

如果你在西園想回到東園，請尋找位於「不忍池露台（不忍池テラス）」與「兒童動物園（こども動物園）」之間的斜坡，那裡就是「伊索橋（いそっぷ橋）」的入口。沿著坡道往上走便能抵達東園，途中還能欣賞上野公園的景致，尤其是不忍池的美景，千萬別錯過！

把這個經典景點加進你的東京行程吧！

上野動物園在140多年的歷史中經歷了無數變化，但始終不變的一點，就是它一直深受旅客與當地居民的喜愛。如果你打算造訪上野公園，非常推薦將上野動物園一起排進行程中。

動物園周邊充滿了觀光亮點——阿美橫町、東京國立博物館、多座美術館，以及會隨季節展現不同風貌的上野公園等，全部都在步行範圍內。把這些景點串聯起來，你的東京之旅一定過的充實又精彩！不論你的旅遊風格是悠閒漫步還是深度探索，只要走進上野動物園，絕對會收穫滿滿的「哇！」「好可愛！」「太厲害了！」的瞬間～