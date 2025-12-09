東京林檎製飴所社長池田喬俊造訪台糖 蘋果糖開啟台日新商機

東京林檎製飴所社長池田喬俊造訪台糖董事長吳明昌，二人抱著特製台糖細砂抱枕合影，期許雙方攜手開啟台日新商機。（記者李嘉祥攝）

▲東京林檎製飴所社長池田喬俊造訪台糖董事長吳明昌，二人抱著特製台糖細砂抱枕合影，期許雙方攜手開啟台日新商機。（記者李嘉祥攝）

因來台狂掃台糖精緻細砂引發海關查驗而爆紅的日本東京林檎製飴所社長池田喬俊，9日特至臺南市造訪台糖總公司，與董事長吳明昌交流，並現場製作具有專利的蘋果糖工藝；吳明昌董事長與台糖人員品嚐「台糖NO.1蘋果糖」後均讚不絕口，雙方將進一步討論未來的合作模式，讓這場意外開啟臺日甜蜜商機。

廣告 廣告

吳明昌董事長感謝池田社長對台糖的肯定與喜愛，證明雙方對「糖的品質」要求與堅持，台糖砂糖與其製作的蘋果糖一拍即合，獨特的蔗蜜香氣加上日本蘋果的清甜，完美勾出兩者最有韻味的靈魂，不單味覺前所未有的「烏馬義」（音似日文「好吃」），視覺也非常的「綺麗」（日文「漂亮」的漢字）。

吳明昌董事長也向池田社長介紹台糖善化糖廠與虎尾糖廠，延續百年的製糖工藝，經由「壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜」等5大步驟，將優質的台灣甘蔗產製成蔗香風味獨具的砂糖；善化糖廠出品的「台糖本土甘蔗糖」不僅具有產銷履歷，更享譽國際，榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎；今年虎尾糖廠新推出限定「台糖黃金砂糖」，透過特殊技術取第1道糖漿結晶後再噴灑濃縮蔗汁熟化而成，色澤金黃，蔗香濃郁，特別能增強糕點的風味與賣相。

為表達池田喬俊社長對台糖支持的謝意並深化雙方的情誼，台糖也特別訂製1組Q版池田社長造型積木、台糖糖包造型一卡通及台糖經典砂糖禮盒當「歐咪雅給」（音似「伴手禮」的日文）；池田社長也當場熬煮台糖砂糖，手工製作「台糖NO.1蘋果糖」當回贈禮。

台糖指出，此次會面後，雙方將更進一步討論合作模式，期許未來能將台糖百年傳承的糖業工藝結合池田社長的職人創意，共同將臺灣特有的蔗香風味推向國際甜點界，讓更多人有機會品嚐到臺灣限定的正宗美味，以打造新一代甜蜜傳奇。