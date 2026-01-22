東京武士博物館 再掀歷史懷舊熱潮

提到日本武士，很多人腦海中浮現的是電影裡的英雄形象。但在現代日本，武士後裔卻感嘆日本人似乎正逐漸遺忘武士精神文化。最近在東京有一座「武士博物館」正式開幕，吸引大批外籍觀光客朝聖，遊客不只可以試穿盔甲，還能體驗投擲手裏劍。武士後裔希望，透過國際社會的重新關注，找回失落的武士價值。

從拔刀、揮舞，再到收刀，動作一氣呵成，這是日本傳統武士刀的刀法。

武士後裔 田村亮：「(武士)會被人覺得在暗中，默默傳承這些技藝，常常會讓人產生很可怕的印象，。」

武士從12世紀開始統治日本，直到1870年代才正式退出歷史舞台。身為武士後裔，同時是名武術專家的田村，擔心日本傳統的武士精神正一點一滴消失。為了傳承武士文化，東京一座武士主題博物館，不只展示了跨越700年的鎧甲與武器，還能讓遊客體驗各項傳統武士文化。

加拿大遊客：「看到他們收集的所有配件，服裝和刀劍 真的非常有趣，是的 這體驗非常棒。」

看著外國遊客們熱情參與，田村期盼這股由外而內的關注，能反過來讓日本人重新審視這份被遺忘的家傳遺產，並賦予傳統文化新的生命力。

