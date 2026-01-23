東京死亡車禍！內閣府公務車闖紅燈狠撞小黃 波及數車釀1死8傷

日本東京都港區22日晚間發生一起波及6輛車的嚴重交通事故，其中包括一輛內閣府公務車。這起事故共造成一名30多歲的男子死亡，另有8人受傷。

東京港區發生一起重大車禍，疑似內閣府公務車闖紅燈造成6車追撞。（圖／NNN）

根據東京警視廳消息，22日晚間6點30分左右，在港區赤坂1丁目十字路口，一輛內閣府公務車高速撞上一輛計程車，又波及其他車輛，共造成6輛車追撞。

事故中，32歲的計程車乘客頭部重傷，送醫後不治。

而包括公務車司機在內的4名年齡在50至60歲之間的男子因傷勢嚴重（包括腿部骨折）被送往醫院，另有4名年齡在20至50歲之間的男女受輕傷。

廣告 廣告

據NHK報導，行車記錄器影片和其他資料顯示，內閣府公務車當時似乎闖紅燈駛入十字路口。遭撞的計程車司機表示：「一輛黑色轎車撞上了我的車，它開得很快。」

事故發生在東京地鐵溜池山王站以東約300公尺處的日本專利局門前十字路口。東京警視廳正在對事故情況進行詳細調查，重點關注是否有危險駕駛導致傷亡的可能性。

延伸閱讀

澤倫斯基轟歐盟中看不中用、點名台灣助長戰事

川普宣布4月訪陸 稱習近平料年底前訪美

格陵蘭之爭折衷方案曝 西方擬讓美國「設主權基地」