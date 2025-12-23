東京母子4口滅門案驚人發展！媽媽名下租屋處赫見第5屍

日本東京上週五傳出一起離奇命案，母親和3名孩子陳屍家中，警方今日搜查母親名下租屋處，竟又發現第五具屍體。示意圖，取自pexels圖庫



日本東京都西東京市一處民宅日前傳出離奇血案，警方上週五（12/19）獲報36歲女子與3個兒子陳屍屋內，當時警方研判是其中一人殺害另外三人後輕生，不過警方昨日（12/22）在練馬區搜索以該名女子名義租賃的房屋時，又在屋內發現第五具遺體，讓全案更加撲朔迷離。

據日媒《產經新聞》報導，日本警視廳19日下午5時半接獲一名年約40多歲父親報警，到場後發現36歲母親野村由佳，與其3名兒子野村遙斗、野村陸翔及9歲的幼子野村怜央陳屍屋內，其中母親及長子野村遙斗頭部有被割傷痕跡，因失血過多致死，另外2人頸部則有被勒過的痕跡，似乎是因窒息而死。警察調查發現，母親死前曾和丈夫密集傳訊溝通，懷疑和該起事件有關，並朝謀殺後自殺方向調查。

警方追查後發現，母親野村由佳自今年3月起在練馬區租賃一間公寓，於是昨日晚間前往該處公寓調查，沒想到竟在住所衣櫃內發現一具20多歲男性的屍體，且腹部、背部及左腳共有至少19處刀傷，已死亡多日。當時現場門鎖鎖上，客廳內還發現一把菜刀。

警方進一步追查發現，該處於今年3月簽完租約，陳屍該處的死者從那時起就開始入住，且和野村由佳彼此相識。警方目前認定兩起命案彼此存在關聯，不過新發現的死者和野村由佳是什麼關係，和上週五發現的4屍命案又有何聯繫，目前仍有待警方釐清。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

