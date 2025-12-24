東京母子4死驚駭命案，警又發現第5具遺體！疑涉殺人+逼小孩尋短。圖／翻自NHK畫面

日本東京都西東京市在本月19日發生震驚全日本的命案，一名36歲媽媽與3名兒子全都死在家中，但現在警方就有驚人發現，與這位媽媽有關係的一名27歲男子中窪新太郎，也被發現陳屍在這位媽媽名下的另一棟公寓內。目前警方正就這起案件進行調查，不排除涉及殺人、逼迫小孩尋短與自盡。

母子4人陳屍家中

據日本《NHK》、《日本電視台》報導，最早在本月19日，這組母子的40多歲父親向警方通報，發現妻子與3名孩子都倒在屋內。但事後警方證實，36歲母親和讀高中的16歲長子、讀國中的11歲次子、讀小學的9歲小兒子，4人都已不幸身亡。

廣告 廣告

據父親通報說法，他約在案發當天的下午5點多下班回家，回家前還曾和母親用社群軟體通話。不過當父親回到家後，發現大門玄關有鎖鍊，相當不尋常，接著又聽到從2樓發出詭異的巨響，之後就看到母子4人倒在家中。

警方再找到第5名死者

警方獲報後展開調查，並在母親的車上看到一份「練馬區公寓合約書」，於是警方循線到這棟練馬區公寓搜索。不過在搜索過程中，發現一具男性遺體，陳屍在房間內的櫥櫃裡，警方證實這名死者就是27歲中窪新太郎，是一名上班族。

警方也發現，中窪與死去的媽媽，兩人是熟識關係，中窪所居住的練馬區公寓，也是登記在這位媽媽名下。而且在中窪的遺體上，發現腹部有數十刀傷痕，公寓沙發上也發現一把切肉用的料理刀，此外，中窪的死亡時間已有數日。警方初步研判，這位36歲媽媽很有可能先將中窪殺害後，再帶著小孩尋短，該案疑似涉及殺人與自盡，目前警方正進一步調查當中。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

五體不滿足翻版！他下身殘障「同時交往30女」 積極當藝人還娶妻

41J肉聲／東京街頭有人持刀亂晃！警力包圍+大聲警報 日警作法引台網友讚嘆

病患就醫要求「講話客氣點」 醫生受不了暴走狂揍他