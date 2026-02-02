東京母狠刺兩孩！ 8歲兒逃跑求救、3歲妹亡
日本東京傳出有母親狠刺自己兩個小孩，8歲兒逃跑求救，但3歲小妹妹被刺身亡。
大批警方在住宅門口前蒐證，絕不放過一點蛛絲馬跡，日本東京在周日發生一起凶殺案。朝日電視台主播：「在東京武蔵野市，一名女童被發現時心肺停止，她的母親因涉嫌殺人未遂，被警方當場逮捕，警視廳正進一步調查，案發當時的詳細經過。」
事件發生在周日下午，1名45歲的母親在家，突然持利器攻擊8歲兒子與3歲女兒。手遭劃傷的8歲男童，馬上逃跑找鄰居求救，稱遭到母親攻擊，鄰居見狀隨即打電話報警。警方獲報到場，發現3歲女童倒臥地上，現場留有兩把沾有血跡的刀具。2名孩童緊急送醫治療，但女童胸部重傷，經過2小時搶救後不治。
這名犯案的母親被依殺人未遂當場逮捕，頸部受傷但沒有生命危險，隨後也承認犯案。由於父親案發時不在現場，警方正針對母親的犯案動機，持續調查釐清。
