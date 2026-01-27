東京民宿教住客「區公所來查是詐騙」 2中國人違法遭函送 創日本首例
日本東京荒川區一間民宿涉嫌違反區條例，在禁止營業的週間平日接待住客，且向區公所提交造假的住房紀錄，已違反日本的《民泊新法》。警視廳表示經營該民宿的公司及2名中國籍高層遭函送法辦。這是日本全國首次《民泊新法》相關案件。
綜合日媒27日報導，遭函送的業者是在新宿區登記的「K－carvelife」及2名30多歲的中國籍男女。
中国人経営（写真）の民泊（荒川区内）が違法営業を繰り返し、繰り返しの指導にも従わずに強制捜査に。
荒川区において平日は民泊運営を禁止する上乗せ条例を作っておいたからこそ、こうした摘発が可能となりました。… https://t.co/ZtQTcasVAu pic.twitter.com/zZrVG7L2qg
— 小坂英二（日本保守党 衆議院東京都第２９区支部長 前荒川区議） (@kosakaeiji) November 28, 2025
警視廳指出，在2024年6月至7月的49天期間，該間民宿明明有在平日接待住客，但在向區公所提交的報告卻謊稱沒有在平日營業。此外，2024年12月，區公所已要求該民宿進行業務改善經營行為並如實申報，但對方置若罔聞。
警視廳接受區公所求救後，去年11月到該民宿及公司進行搜索，並依違反 《民泊新法》函送。這是《民泊新法》2018年開始實施以來，日本首件依此法成立的案件。
這家公司表示，2022年開始經營以海外觀光客為主的民宿，平日也收客，營業額總計約2200萬日圓（約448萬元台幣）。
遭函送的2名該公司高層承認違法，並表示「這麼做是為了增加利潤。平日也收住客的話，營業額比遵守法律時增加了近六倍」。兩名中國籍犯嫌中的男子還說：「我以為這樣做沒問題，因為其他公司也這樣做，來提高營業額。」
中国籍人は嘘ばっかりだ。… 東京・荒川区で区の条例で禁止されている平日に民泊を営業するなどした疑いで新宿区の民泊運営会社が家宅捜索を受けた事件。警視庁は、この会社と中国籍のCEOの男性ら2人を住宅宿泊事業法＝いわゆる民泊新法違反の疑いなどで書類送検した。… 民泊は禁止にしたらどうか。 pic.twitter.com/eHdRjs4Hn7
— 松丸まこと 元足立区議会議員 (@seiryukai) January 27, 2026
據報導，這間民宿房間內還張貼告示，教住容若遇到區公所人員來訪「不會回應，這是詐騙」，並承認「這是為了不讓區公所人員進入」。
在民宿附近的60多歲自營商男子說：「我認為他們被抓到是好事，因為他們沒有遵守規定。即使在警視廳搜查之後，我仍然看到有歐洲客人進入那家民宿，所以我向區公所通報。我認為經營民宿需要當地居民的理解，他們應該召開說明會。」
日本觀光廳的數據顯示，依據《民泊新法》在地方政府登記的營業房屋數量持續增加；截至去年11月，全國共有3萬6851戶，比前年同期增加9000多戶。
住宿人數也在上升，去年8月和9月，兩個月的日本全國過夜住宿人數為64萬1412 人次，比前年同期增加14萬2000多人次，其中43%是外國觀光客。
疫情後日本湧入大量觀光客，人數持續成長，民宿增加後，隨之產生的噪音與垃圾問題也令居民相當困擾，不時發生糾紛。
