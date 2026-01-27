東京民宿教住客「區公所來查是詐騙」 2中國人違法遭函送 創日本首例

中國籍人士在日本東京荒川區的民宿，違反《民泊新法》在平日營業而遭函送。圖為2025年12月民宿遭警方搜索後，平日依舊亮著燈。翻攝小坂英二X帳號



日本東京荒川區一間民宿涉嫌違反區條例，在禁止營業的週間平日接待住客，且向區公所提交造假的住房紀錄，已違反日本的《民泊新法》。警視廳表示經營該民宿的公司及2名中國籍高層遭函送法辦。這是日本全國首次《民泊新法》相關案件。

綜合日媒27日報導，遭函送的業者是在新宿區登記的「K－carvelife」及2名30多歲的中國籍男女。

警視廳指出，在2024年6月至7月的49天期間，該間民宿明明有在平日接待住客，但在向區公所提交的報告卻謊稱沒有在平日營業。此外，2024年12月，區公所已要求該民宿進行業務改善經營行為並如實申報，但對方置若罔聞。

警視廳接受區公所求救後，去年11月到該民宿及公司進行搜索，並依違反 《民泊新法》函送。這是《民泊新法》2018年開始實施以來，日本首件依此法成立的案件。

這家公司表示，2022年開始經營以海外觀光客為主的民宿，平日也收客，營業額總計約2200萬日圓（約448萬元台幣）。

遭函送的2名該公司高層承認違法，並表示「這麼做是為了增加利潤。平日也收住客的話，營業額比遵守法律時增加了近六倍」。兩名中國籍犯嫌中的男子還說：「我以為這樣做沒問題，因為其他公司也這樣做，來提高營業額。」

據報導，這間民宿房間內還張貼告示，教住容若遇到區公所人員來訪「不會回應，這是詐騙」，並承認「這是為了不讓區公所人員進入」。

在民宿附近的60多歲自營商男子說：「我認為他們被抓到是好事，因為他們沒有遵守規定。即使在警視廳搜查之後，我仍然看到有歐洲客人進入那家民宿，所以我向區公所通報。我認為經營民宿需要當地居民的理解，他們應該召開說明會。」

日本觀光廳的數據顯示，依據《民泊新法》在地方政府登記的營業房屋數量持續增加；截至去年11月，全國共有3萬6851戶，比前年同期增加9000多戶。

住宿人數也在上升，去年8月和9月，兩個月的日本全國過夜住宿人數為64萬1412 人次，比前年同期增加14萬2000多人次，其中43%是外國觀光客。

疫情後日本湧入大量觀光客，人數持續成長，民宿增加後，隨之產生的噪音與垃圾問題也令居民相當困擾，不時發生糾紛。

