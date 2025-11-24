東京汽車衝撞行人11傷1死1昏迷 駕駛逃逸被捕

日本東京中午發生重大車禍，在足立區梅島，有汽車衝撞人行道，造成至少11人受傷送醫， 有2人在現場失去生命跡象，其中一人送醫不治。肇事駕駛一度逃逸，現在傳出已經落網。

日本東京足立區梅島24日中午發生嚴重車禍釀成傷王，調查人員趕緊抵達現場進行勘查。（圖／達志影像美聯社）

日本東京足立區梅島於當地時間24日中午12點半發生重大車禍，一輛白色轎車闖紅燈後高速衝上人行道，造成至少11人受傷送醫，其中2人在現場失去生命跡象，1人送醫後不治。事故發生約2小時前，有民眾報案指出附近汽車銷售店的展示車被偷，警方懷疑肇事車輛正是被偷走的白色轎車。肇事駕駛一度棄車逃逸，目前已在家中被警方逮捕。

廣告 廣告

在東京足立區梅島的街道上，一場嚴重的車禍讓路人陷入恐慌。根據日本警視廳表示，24日當地中午12點半左右，有民眾通報發生重大車禍。一輛汽車在闖紅燈後，突然高速衝上人行道，撞擊多名行人，隨後駕駛棄車逃逸。

事故現場可以看到一台藍色卡車及後方的白色轎車，部分車身已經開上人行道。事發道路後方停滿消防車及救護車，救護人員正在緊急處理傷者。這起事故造成超過10人受傷被緊急送醫，其中2人傷勢嚴重陷入昏迷，在現場失去生命跡象，而其中1人送醫後不治。

根據日本媒體報導，事故發生約2小時前，才有人報警說有人偷走了附近汽車銷售店的一輛展示車。警方懷疑肇事的車輛就是被偷走的白色轎車。偷車的男子事後在家中被捕，目前正在接受警方訊問。警方正在調查釐清，這名男子是否就是這起嚴重車禍的罪魁禍首。

更多 TVBS 報導

基隆驚悚車禍「差點掃向行人」！白車跨雙黃線撞騎士肇逃15分鐘才回

噴辣椒水不從！偷車男逃逸自撞電桿 車上搜出海洛因

東京汽車撞行人8旬翁被撞死 駕駛偷車肇事「坐上展示車秒開走」

全球最令人嚮往國家是它 這區還被評「地表最酷街區」

