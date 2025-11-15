東京流感爆發！醫示警「落地2天內最危險」：90%出發前就有症狀

生活中心／張尚辰報導

日本東京都政府13日發布流行感冒流行警報。（示意圖／翻攝自Pixabay）

又到了流感流行季節，日本東京都政府13日發布季節性流感疫情警報，稱「病毒已達到警戒級別」，讓許多哈日族人心惶惶。今（15）日，醫師黃軒表示，在海外得流感往往會比想像中更加嚴重，統計指出有90%國外住院的流感者，在出國之前都早已有症狀，所以千萬不要硬撐，尤其是剛落地前兩天一定要特別注意，很多人都是「第一天還好好的，第二天突然變重症」。

黃軒在臉書粉專發文，指出65歲以上民眾、孕婦、小於5歲的幼童、免疫力低、長途飛行者、熬夜+飲酒+壓力大、前往寒冷、乾燥地區的民眾，都是容易在海外得流感重症的高風險族群。

旅行醫學統計也發現，有將近90%在國外住院的流感患者，都是出國之前就有症狀，但仍然強撐著身體，「生病了還到國外旅遊，結果流感重症死亡的案例，一直有在發生」。

對此，黃軒提醒，若身體真的不舒服，抵達當地的前兩天千萬不要逞強，因為抵達後的48小時，是免疫力最低弱的時刻。一旦出現發燒、喉嚨痛、肌肉痛、顫抖的狀況，應立即在當地尋找醫療資源。

黃軒建議，如果想避免在海外得流感重症，出國前至少2週要打一劑流感疫苗，流感疫苗是所有出國旅客的最強護身符。根據研究顯示，接種流感疫苗可以降低40-60%的感染風險，且病程較短、重症與住院率也會大幅下降。

