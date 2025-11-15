東京流感警報！醫師示警「海外重症難求助」 4階段檢查清單確認你「做好準備」

胸腔暨重症專科醫師黃軒今（15）日提醒，若在海外感染流感，因語言不通及對醫療制度不熟悉，往往比在國內生病還可怕。（示意圖／翻攝pexels）

日本厚生勞動省10月宣布，全國正式進入流感季，較2024年提早約1個月進入高峰期。東京都政府13日則發布流感「流行警報」，引起台灣許多計劃日旅的民眾關注。胸腔暨重症專科醫師黃軒今（15）日提醒，若在海外感染流感，因語言不通及對醫療制度不熟悉，往往比在國內生病還可怕，尤其長者、幼童、孕婦、慢性病者等高風險族群更應留意，若抵達48小時內就有不適症狀，應立即尋求醫療介入。

據日媒近日報導，東京都政府當局統計，截至11月9日的一週內，各醫療機構平均通報季節性流感病例為29.03例，約為前一週的1.2倍。由於狀態已超過政府設置的警報門檻，因此正式發布了「流行警報」。

對此，黃軒醫師在臉書發文指出，約9成在海外住院的流感患者，出發前就已有症狀，卻因為「抱病硬撐」，最後難以收拾。「你拖著發炎的身體，卻逼它走路、吹風、曬冷、趕行程，等於把免疫系統從床上拉起來跑馬拉松。結果就是：本來只是喉嚨痛，一天後變高燒，再拖下去可能變肺炎。」

他也特別提醒，抵達目的地後的48小時內是免疫力最低谷，也是感染流感最危險的時期，此時不要馬上吃重口味食物、喝酒及熬夜，若有發燒、喉嚨痛、肌肉疼痛或顫抖、呼吸困難等不適症狀，應立即就醫，切勿為了完成旅遊行程而逞強，以免引發重症甚至增加死亡風險。

黃軒也提醒，當高危險群包括65歲以上長者、5歲以下幼童、懷孕婦女、慢性病者、免疫力低下者、壓力大和睡眠不足者、酒精愛好者，甚至目的地是乾冷的地區，一旦環境濕度小於4成時，將使病毒存活率上升、人體黏膜防禦下降，導致人們更容易生病。

黃軒建議，民眾出國前2周至少打一劑流感疫苗，可降低4至6成感染風險，也能使病程較短、重症與住院率大幅下降。且於長途飛行期間，因機艙的濕度常低於2成，比沙漠還乾燥，會讓鼻腔黏膜組織防禦力下降，病毒也更易找上門，可每2～3小時用生理食鹽水噴鼻子保濕，並持續補水，但勿飲酒，以免降低黏膜組織防禦力。

最後，他列出了民眾在海外出遊前的「檢查清單」：

出國前：確認施打流感疫苗、投保健康保險、準備流感急救包（口罩、乾洗手、生理食鹽水鼻噴劑）。

飛行中：保濕鼻腔、補充水分、戴口罩。

抵達後：落地前2天不要硬玩，注意保暖、補眠、補水。

途中出現不適：48小時內尋求治療；若高燒不退、呼吸困難，切忌盡速就醫！

