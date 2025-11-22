東京流感進入警戒等級！1696所學校停課 專家：恐再增加病例

東京流感疫情持續升溫。（示意圖／Photo AC）

日本東京都流感疫情持續升溫，進入「警戒等級」狀態。根據《NHK》與《FNN》等日媒報導，東京都政府20日召開傳染病對策會議，通報最新疫情發展。統計顯示，當地每家醫療機構平均通報流感患者數為44.75人，遠高於30人的「警報標準」，疫情擴散速度令人憂心。

會中指出，自今年9月至11月16日短短約兩個月內，因應流感疫情已造成1,696所小學、國中、高中與幼兒園等學校機構實施部分或全校停課，對比去年同期僅121所，成長幅度達14倍，顯示校園感染情形嚴峻。都政府為防止疫情擴大，特別提前兩週召開應對會議。

廣告 廣告

東京都官員在會議中表示，當前流感患者數已超出警戒標準1.5倍，預期隨著年底與新年假期臨近，家庭聚會與社交活動頻繁，將進一步助長病毒傳播。會議中，醫學專家亦提出警示，憂心未來病例仍可能持續增加，建議民眾提高警覺。

專家建議，應積極採取基本預防措施，包括勤洗手、配戴口罩與保持室內空氣流通。此外，也鼓勵民眾考慮盡速接種流感疫苗，特別是幼童、年長者及慢性病患者等高風險族群。

此次流行病毒型別以A型H3N2為主，根據台灣衛福部資料，感染該病毒常見症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽與流鼻水，部分病例亦出現腸胃道反應，如噁心、嘔吐與腹瀉。若未即時治療，恐引發肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億

買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆

垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃