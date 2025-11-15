東京流感高峰 「暴增1.2倍」 醫示警：抵達2天內最危險

日本東京流感疫情正處於高峰期，引發許多計畫前往日本旅遊民眾的關注。胸腔暨重症專科醫師黃軒於15日在社群媒體發文警告，海外感染流感因語言不通及對當地醫療體系不熟悉，往往比在國內生病更加危險，特別是高風險族群更應提高警覺。

根據東京都政府統計，11 月 3 日至 9 日當週，各醫療機構通報的季節性流感感染病例為 29.03 例，約為前一週的 1.2 倍。（示意圖／Pixabay）

根據東京都政府統計，11 月 3 日至 9 日當週，各醫療機構通報的季節性流感感染病例為 29.03 例，約為前一週的 1.2 倍。由於該數字超過了東京都政府的警戒閾值，東京發布了流感疫情「警報」。

廣告 廣告

黃軒在臉書指出，約九成在海外因流感住院的患者，出發前就已經出現症狀，卻仍堅持成行，結果導致病情惡化。他特別提醒，抵達目的地後的48小時內是免疫力最低谷，也是感染流感最危險的時期，若此時出現不適症狀，應立即就醫，切勿為了完成旅遊行程而逞強，以免引發重症甚至增加死亡風險。

醫師表示，流感高危險群包括65歲以上長者、5歲以下幼童、孕婦、慢性病患者、免疫力低下者、壓力大和睡眠不足者，以及酒精愛好者。此外，乾冷地區也是高風險環境，當環境濕度低於40%時，不僅病毒存活率上升，人體黏膜防禦力也會下降，增加感染機率。

醫師表示，流感高危險群包括65歲以上長者、5歲以下幼童、孕婦、慢性病患者、免疫力低下者、壓力大和睡眠不足者、酒精愛好者。 （示意圖／Pixabay）

針對出國民眾，黃軒建議至少在出發前兩週接種流感疫苗，可降低四至六成感染風險。他特別提醒，長途飛行期間機艙濕度通常低於20%，比沙漠的25%還要乾燥，容易導致鼻腔黏膜防禦力下降，建議每2至3小時使用生理食鹽水噴鼻保濕，並持續補充水分，但應避免飲酒。

黃軒也提醒旅客抵達目的地後，不要立即吃重口味食物、喝酒或熬夜。若出現發燒、喉嚨痛、肌肉疼痛、顫抖或呼吸困難等症狀，應立即就醫。他建議民眾出國時隨身攜帶「抗流感急救包」，包含口罩、乾洗手及生理食鹽水鼻噴劑三項必備物品，分別用於密閉空間防護、接觸公共物品後消毒，以及保持鼻腔濕潤以維持纖毛正常活動，阻止病毒入侵。

延伸閱讀

高市早苗「台灣有事論」！洪秀柱怒了：台海關妳日本人什麼事？

網友神發現！泡麵加冰塊不只降溫 麵條升級成超Q彈美味

木木親眼目睹好友墜樓 情緒崩潰難抽離：已經盡全力了