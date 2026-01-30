東京深夜連爆2搶案！4.2億現金遭劫手法相同

▲日本東京29日深夜至30日凌晨，連續兩起搶案，4.2億日圓現金遭搶，警方懷疑兩起案件有關聯，正持續追查。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本東京昨深夜至今晨，連續發生兩起驚人搶案，其中一起有三個裝有4億多日圓的行李箱被搶匪搶走，另一起則是攜帶近2億日圓的民眾在機場停車場被搶劫。警方懷疑，兩起案件疑似都是3人團伙作案，兩案恐有關聯，正持續追緝。

據日媒NHK報導，昨（29日）晚間，東京台東區街頭發生一起搶劫案，5名男女在準備將裝有現金的3個行李箱裝上車時，遭3名男子噴灑催淚噴霧，並被奪走裝有4.2億日圓（約新台幣8600萬元）現金的行李箱。受害者向警方說明，他們是從事現金運輸工作，當時正準備將現金裝上車，運往香港。

在該起搶案發生後約2.5小時，東京羽田機場的停車場也發生另一起類似搶案，一名50多歲男子在裝有1.9億日圓（約新台幣3900萬元）現金的車輛附近，遭到3人團伙襲擊，同樣也被噴灑催淚噴霧，男子眼睛受傷但現金並未被搶走。

監視器拍到3名男子乘坐白色汽車逃離現場，由於兩起事件的犯案手法相似，警視廳懷疑兩起案件有關聯，正持續追緝中。

在東京台東區搶案後，附近又發生一起車禍肇逃事件，一名男子被汽車撞倒，現場發現一輛被遺棄的藍色汽車，疑似是搶匪發生車禍後更換車輛逃亡。其中一名搶匪被描述為身高約170公分，戴著黑色針織帽、穿著夾克和褲子。

