東京港8月貨櫃量35萬7973TEU 較去年同月增4.9％

根據英國航運相關網站表示，東京都港灣局與日本國際貨運代理協會（JIF-FA）最新初步統計，東京港（Port of Tokyo）今（二○二五）年八月處理之對外貿易貨櫃總量達三十五萬七千九百七十三TEU，相較去年同期增加四點九％。

當月有效裝載（loaded）貨櫃為二十六萬五千七百四十七TEU，較去年同期增加四點九％；空櫃（empty container）則達九萬二千二百二十六TEU，較去年同期增加五％。

出口與進口動向，裝載出口略降至六萬三千六百九十五TEU，比去年同期微減零點三％；空櫃出口則上升至九萬一千六百一十四TEU，增幅為六點四％。進口表現強勁：裝載進口貨櫃達二十萬二千零五十二TEU，比去年同期成長六點七％；但空櫃進口僅六百一十二TEU，較去年大幅減少六十四點二％。

若以今年元月至八月累計數據來看，東京港裝載出口共五十一萬七千三百十八TEU，較去年同期減少四點八％；空櫃出口七十二萬九千三百二十一TEU，較去年同期增加七點八％。裝載進口總計為一百五十七萬TEU，較去年同期增六點六％，空櫃進口則降至八千二百三十七TEU，較去年同期減三十七點一％。

業界分析，東京港八月貨櫃量上揚，主因是進口需求回溫，尤其裝載貨進口明顯增加代表示日本對外貿易進口市場仍具活力。空櫃出口增加也代表返空櫃流動順暢，對港口物流效率有幫助。

東京港八月貨櫃量表現，也有助於抵銷其他港口或全球航運產業所面臨的外部壓力，凸顯東京港在日本及區域供應鏈中的關鍵地位。

若全球貿易環境穩定、供應鏈順暢，東京港預計今年下半年貨櫃量仍具成長空間。港灣主管單位表示，將持續觀察進出口結構變化，以調整運能與營運安排，確保貨櫃處理效率與品質。