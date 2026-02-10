東京無頭屍！民眾路邊見「腐爛無頭殘骸」嚇壞 日警不排除他殺：全力追凶

東京住宅區町田市、靠近JR橫濱線附近，發現一具無頭屍，民眾嚇壞報警。（翻攝自YouTube頻道@ANNnewsCH）

日本東京知名住宅區町田市今（10）日驚傳恐怖命案！有民眾報案指稱，在JR橫濱線路軌旁的住宅區發現一具「沒有頭部的屍體」。警方趕抵現場後發現，遺體不僅失去頭部，且已呈現高度腐敗。由於死狀悽慘且極不尋常，東京警視廳目前已全面展開調查，並不排除任何包含他殺、事故或自殺的可能性。

「有一具無頭屍體！」目擊者嚇瘋報警 遺體腐爛難辨識

根據《YAHOO JAPAN》報導，這起駭人聽聞的事件發生在當地時間10日上午10時30分左右。有民眾在町田市森野地區的JR橫濱線鐵路沿線行走時，意外驚見路旁草叢或空地竟躺著一具殘缺不全的遺體，嚇得趕緊撥打110報警，並心有餘悸地向警方表示：「這裡有一具沒有頭的屍體！」

搜查關係人士透露，該具遺體被發現時確實沒有頭部，且因為曝露在室外一段時間，屍身已出現明顯腐爛狀況。目前單從外觀完全無法辨認性別與年齡，只能交由法醫進一步解剖釐清死因。

住宅區線路旁淪棄屍地？ 警視廳封鎖現場：朝各個方向調查

案發現場地位於JR橫濱線「町田站」與「古淵站」之間，周邊屬於民宅林立的平靜住宅區。由於在人來人往的線路旁發現無頭屍，消息傳開後引發當地居民高度不安，擔心是否出現隨機殺人魔或棄屍慣犯。

目前東京警視廳已在現場拉起封鎖線進行採證，除了積極核對近期失蹤人口清單以釐清死者身分外，也正擴大搜查周邊區域，尋找失蹤的「頭部」。警方強調，現階段不預設立場，將針對凶殺、鐵道事故或自殺等所有可能性進行深入調查。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

