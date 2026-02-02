▲東京燒鳥文化登台 inari Izakaya × TORIMACHI 特別客座企劃限時登場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】MMHG 湘樂樂餐飲集團旗下 inari Izakaya 現代居酒屋，攜手東京知名居酒屋 TORIMACHI（とりまち），即日起推出為期三個月的「inari × TORIMACHI 特別客座企劃」。本次企劃由日本團隊專為台灣市場量身打造全新雞料理，透過「燒鳥、煮物、釜飯」三大居酒屋經典形式，呈現多元且道地的日本料理體驗，為台灣饕客帶來專屬的味覺饗宴。

TORIMACHI 隸屬於日本傳奇燒鳥職人池川義輝所創立的餐飲集團 TORISHIKI ICHIMON。該集團以燒鳥技法聞名，卻不侷限於單一料理形式，而是以「雞料理」為核心發展出多元菜色，版圖已自日本拓展至全球十五家餐廳。旗下包括自 2011 年起連續獲得米其林一星、被譽為日本最難預約燒鳥名店之一的東京「TORISHIKI（鳥しき）」，以及榮獲米其林一星的紐約「TORIEN」，皆為日本料理於國際城市中的指標性代表。

此次 TORIMACHI 再度攜手 MMHG 創辦人、亞洲名廚林泉（Richie Lin），於 inari Izakaya 打造「不受料理形式限制」的特別企劃。TORIMACHI 定位為「燒鳥文化門戶」，希望以更輕鬆、親近的方式，讓大眾認識並體驗正宗日本燒鳥文化。本次整體菜單由集團研發主廚川崎達朗親自操刀，他擁有超過二十年的法式料理背景，擅長依不同市場調整料理風格，並延續 TORIMACHI 對食材的高標準，特別選用肉質甘甜、口感緊實的台灣黑羽土雞，作為全套菜單的核心主角。

在菜色設計上，川崎達朗主廚除帶來日本各分店的代表料理，如東京中目黑店深受上班族喜愛的「雞肉釜飯」，以及芝浦店廣受家庭客好評的「TORIMACHI 醬油拉麵」，亦融合西餐技法，為 inari Izakaya 打造多道全新菜色。套餐前菜如「低溫熟成雞肉佐山葵」與「燻蘿蔔佐奶油蕈菇乳酪」，展現日式風味結合法式烹調的細膩層次，為整體餐序揭開序幕。

料理呈現方面，TORIMACHI 團隊承襲池川義輝體系所強調的「直火強燒」心法，特別派遣日本燒鳥職人來台，於企劃期間現場直火燒烤，並嚴選具高火力與穩定保溫特性的備長炭，透過近火與強火的火候切換，精準鎖住肉汁與香氣，使雞肉各部位在口感與風味上呈現層次變化。菜單中的「大蔥醬燒雞腿」與「鹽烤雞胗」皆選用運動量較高的部位，前者以蔥香平衡油脂、提升香氣層次，後者則以精準火候打造脆而不韌的口感，完整展現道地日式燒鳥風味。

此外，川崎達朗主廚也搶先日本於 inari Izakaya 推出三道台灣限定新作，包括融合麻油香氣特製醬汁的「麻油醬燒雞翅」、將雞腿肉、軟骨與青蔥包裹入豆皮後油炸、並以青花椒提味的「青花椒黃金豆皮捲」，以及拌炒鴨油辣油、香氣濃郁、極具下酒風味的「辣味鴨油馬鈴薯」，皆為全球首發，未來亦將陸續於日本市場登場。

「inari × TORIMACHI 特別客座企劃」將於 2026 年 2 月至 4 月 30 日晚餐時段限定登場，主打十道式雙人分享套餐，每人 1,780 元另加一成服務費，適合兩人共享，三至四人同行亦可依人數彈性安排。除套餐外，亦提供多款單點料理選擇，饕客可自由搭配，如單點「TORIMACHI 醬油拉麵」搭配「大蔥醬燒雞腿」或「山葵雞肉卷」，即使未選擇套餐，也能品嚐到由日本燒鳥職人現烤的直火燒鳥。活動期間亦可加點 TORIMACHI 招牌檸檬沙瓦，或搭配清酒、燒酎一同享用。

本次企劃採預約制入席，建議提前訂位，洽詢電話（02）2720-1168，或可透過 inline 系統進行線上預約。

※飲酒過量，有害健康；開車不喝酒，未成年請勿飲酒。