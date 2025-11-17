東京爆砍人！4旬女遇刺「傷及內臟」 兇嫌疑預謀犯案逃逸中

日本東京都港區赤坂一處音樂展演空間（Live house）昨（16）日發生砍人案。一名自稱歌手的女子遭刺傷，傷勢嚴重。警方判斷，行兇後逃逸的男子可能在案發前一小時就在現場附近埋伏，正在追查其下落。

警方在現場進行調查。（圖／NNN）

綜合《日本電視台》與《富士新聞網》等日媒，根據警方調查，事發在昨日上午10時半許，一名40多歲女子單獨在地下一樓的展演空間準備於下午登台演出時，突遭一名男子襲擊，腰側和手部遭刺傷倒地。被害者腹部傷勢嚴重，刀傷深至內臟，正在醫院接受治療。

廣告 廣告

事發後，一名身穿黑色工作服、戴著黑色帽子的男子騎著自行車往青山方向逃離。

據悉，嫌犯尾隨被害者進入建築物內。但在事發前不久，該展演空間的一名工作人員曾外出倒垃圾，當時並未發現任何可疑人物。

由於事發地點位於人來人往的赤坂中心地帶，附近有多支監視器拍下嫌犯在犯案前約一小時在附近來回徘徊的畫面，且嫌犯疑似用塑膠袋包覆著鞋子，避免在現場留下腳印。警視廳判斷此案為預謀犯罪，正在調查案件詳情，並以涉嫌謀殺未遂罪全力追緝嫌犯。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

中職/林安可旅外東家將定案？ 統一獅最快今宣布

劉俊緯被球砸臉噴血緊急送醫！中職：持續追蹤狀況

富邦悍將教練團補強 森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入