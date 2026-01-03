東京爆紅的伊良可樂登台！職人打造世界首間精釀可樂，每一口都是藥本香氣與香料的交織
可樂有什麼特別？！加入漢方的伊良可樂不一樣！
靠著獨特的風味與質感包裝迅速走紅，成為新的可樂潮流，
也打破了「可樂是垃圾食物」的刻板印象。
伊良可樂的創辦人小林先生，因熱愛可樂，所以期望打造一款天然又健康的可樂，
因其祖父是一位中藥師，因緣際會下打造出漢方風味的手工可樂，獨樹一格。
伊良可樂的海外首間門市於 2025年7月插旗台北中山商圈，
在這個國內外遊客都多的區域，讓更多民眾能品嚐到可樂界的愛馬仕。
雖然入店需要小排一下隊，但動作很快，不必等太久。
伊良可樂的名字取自祖父的中藥行名稱「伊良藥工」。
每人每次限購一杯。
伊良可樂 台北中山店的店內空間不大，因此有控制入店人數，
需在門外排隊等待服務人員帶領入內。
中藥鋪的造型，好有味道。
伊良可樂只賣三種風味的可樂，IYOSHI MILKOLA是經典原味，
THE TAIWAN EDITION則是多加上花蓮的馬告，很具台灣特色。
價格不便宜，但以加入漢方以及天然原料所製作成的手工可樂，
不使用人工香料與化學色素，喝的比較健康也是值得。
現點現做，跟手搖飲一樣。
伊良可樂為袋裝，包裝相當有質感。
裡面還有放檸檬片。
先從經典的IYOSHI MILKOLA開始喝起，第一口就明顯感受與一般可樂的不同，
使用15種以上的漢方香料，一入口就有明顯的香料味，
尾韻有著淡淡薑味和藥草味，充分可樂的層次感，而且完全不甜膩。
加了花蓮馬告的THE TAIWAN EDITION，明顯多了股馬告的香味，
風味上更為濃郁濃厚，兩款明顯不同。
兩款可樂相較下，一致都比較喜歡IYOSHI MILKOLA，
有別於傳統可樂的只有甜跟氣泡，伊良可樂多了中藥、香料的層次感，
喝起來真的很不一樣，可樂也可以喝得很健康，
重點是不用飛到日本就能喝到伊良可樂囉。
所在地址：臺灣臺北市中山區中山北路二段44巷21-4號
營業時間：日 一 四 五 六 13:00-17:30
文章來源：Irene's 食旅．時旅
